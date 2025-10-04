خبرگزاری کار ایران
سردار هداوند خبر داد:

انهدام 22 باند و دستگیری 142 سارق و مالخر در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس البرز

فرمانده انتظامی استان در نمایشگاه کشفیات طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس استان گفت: با تلاش بی وفقه همکاران بنده در پلیس آگاهی و کلانتری های سطح استان، طی اجرای 72 ساعت طرح ضربتی مبارزه با سارقان و مخلان امنیت، 22 باند سرقت منهدم و 142 سارق و مالخر اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان بیان داشت: هجدهمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف دستگیری سارقان و مالخران به مدت 3 روز در سطح استان برگزار شد.

وی افزود: طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، در اجرای تدابیر فرمانده انتظامی کل کشور و در راستای برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت در جامعه برنامه ریزی و به اجرا در آمده است.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: هدف اصلی از اجرای طرح های عملیاتی، بهبود خدمات انتظامی، کنترل جرائم، برخورد با سارقان و مالخران و در مجموع افزایش احساس امنیت در جامعه و کسب رضایت مندی مردم شریف استان البرز است.

این مقام ارشد انتظامی از انهدام 22 باند سرقت و دستگیری 142 سارق و مالخر اموال مسروقه طی 72ساعت اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی استان خبر داد و بیان داشت: کشف 16 خودرو، 2 موتورسیکلت، 215 تلفن همراه و لوازم خانگی از دیگر توفیقات اجرای این طرح است.

سردار هداوند با اشاره به اینکه تاکنون 822 فقره سرقت از سارقان دستگیرشده کشف شده است، تصریح کرد: ارزش ریالی اموال مسروقه کشف شده بیش از 160 میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: سارقان و مالخران بدانند امنیت شهروندان خط قرمز پلیس بوده و در این راستا پلیس با اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی تا پایان سال این موضوع را دنبال خواهد کرد.

