وقوع دو پس لرزه در زواره اصفهان

وقوع دو پس لرزه در زواره اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از وقوع دو پس‌لرزه با بزرگی ۲.۱۸ ریشتر در شمال‌شرق زواره خبر داد و گفت این رخدادها خسارتی برجای نگذاشته است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش  اظهار کرد: امروز نیز ۲ پس‌لرزه با بزرگی ۲ و هجده صدم ریشتر به ترتیب در ساعت ۱۰:۱۰ و ۱۱:۱۹ در شمال‌شرق زواره به وقوع پیوست که خوشبختانه هیچ‌گونه خسارتی در پی نداشت.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان زواره همچنان با پایش ۲۴ ساعته منطقه، آماده اجرای طرح‌های پیشگیری و کنترل حوادث است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره ارزیابی خسارات زلزله روز گذشته نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، تیم‌های ارزیاب از اداره بنیاد مسکن و میراث فرهنگی در حال بررسی و برآورد خسارات هستند و به محض جمع‌بندی نتایج، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

