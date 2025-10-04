خبرگزاری کار ایران
تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای پروژه «نخستین جزیره سبز ایران» در هرمزگان
در جریان بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های هرمزگان، پروژه ملی «نخستین جزیره سبز ایران» توسط استارتاپ جامُش معرفی و مورد تأکید رئیس‌جمهور برای اجرا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد هرمزگان به عنوان سرزمین فرصت‌های دریا محور، اجرای این پروژه را ضرورتی ملی در مسیر توسعه پایدار کشور دانست.

استاندار هرمزگان نیز با بیان اینکه این استان پرچم‌دار حرکت‌های نوین زیست‌محیطی در کشور است، گفت: جزیره هرمز به عنوان پایلوت این طرح، گامی اساسی در تبدیل هرمزگان به الگوی ملی توسعه پایدار خواهد بود.

پروژه «نخستین جزیره سبز ایران» با هدف تبدیل جزیره هرمز به نخستین جزیره پسماند صفر کشور و ایجاد الگویی تازه در مدیریت پسماند و حفاظت محیط زیست طراحی شده است. استارتاپ جامُش که از سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را در پارک علم و فناوری هرمزگان آغاز کرده، تاکنون با اجرای برنامه‌های نوآورانه در حوزه فناوری‌های سبز و توسعه پایدار، در سطح ملی و بین‌المللی شناخته شده است.

