به گزارش ایلنا از رشت، سعید صابر گفت: در پی دریافت گزارش آتش سوزی ۲ خانه در روستای گرمجان بخش مرکزی شهرستان رودسر در مجاورت یکدیگر ، ۶ آتش نشان با ۲ خودروی اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس واحد آتش نشانی و و خدمات ایمنی شهرداری رودسر افزود: آتش نشانان پس از یک ساعت و نیم تلاش توانستند این حریق را بدون خسارت جانی مهار کنند.

علت حادثه و میزان خسارت در دست بررسی است

