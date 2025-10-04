خبرگزاری کار ایران
آتش سوزی ۲ خانه در یکی از روستا‌های رودسر

رئیس واحد آتش نشانی و و خدمات ایمنی شهرداری رودسر گفت: 2 خانه در روستای گرمجان این شهرستان دچار حریق شد.

به گزارش ایلنا از رشت، سعید صابر گفت: در پی دریافت گزارش آتش سوزی ۲ خانه در روستای گرمجان بخش مرکزی شهرستان رودسر در مجاورت یکدیگر ، ۶ آتش نشان با ۲ خودروی اطفای حریق به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس واحد آتش نشانی و و خدمات ایمنی شهرداری رودسر افزود: آتش نشانان پس از یک ساعت و نیم تلاش توانستند این حریق را بدون خسارت جانی مهار کنند.

علت حادثه و میزان خسارت در دست بررسی است

 

