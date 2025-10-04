حربه های فدراسیون علیه فجر سپاسی؛
از کسر امتیاز و عدم حضور تماشاگران تا گل آفساید و پذیرش VAR
در روزی که فجر شهید سپاسی شیراز میتوانست با حمایت هواداران پرشور خود مقابل استقلال خوزستان به صدر جدول لیگ برتر برسد، تصمیمات جنجالی فدراسیون فوتبال اولین شکست فصل این تیم را رقم زد.
به گزارش ایلنا، دیدار روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ در ورزشگاه پارس شیراز با نتیجه ۲-۱ به سود استقلال خوزستان پایان یافت، اما حاشیههای داوری، VAR و فشارهای غیرفوتبالی بیش از خود بازی خبرساز شد. این شکست نهتنها نوار شکستناپذیری فجر را قطع کرد، بلکه سؤالهایی جدی درباره عدالت در لیگ برتر به وجود آورد.
فرصت ازدسترفته برای صدرنشینی
فجر سپاسی، تحت هدایت پیروز قربانی، یکی از شگفتیسازان فصل جاری بوده است. این تیم با دو برد و سه تساوی در پنج هفته ابتدایی و بدون شکست (با احتساب ۳ امتیاز کسرشده)، در کورس صدرنشینی قرار داشت. پیروزی مقابل استقلال خوزستان میتوانست فجر را با ۹ امتیاز به صدر جدول بفرستد.
اما تصمیمات فدراسیون پیش از فصل، سایه سنگینی بر این تیم انداخت. کسر ۳ امتیاز به دلیل عدم رعایت پروتکلهای مجوز حرفهای و محرومیت از حضور تماشاگران به دلیل نقض سقف ۵۰ درصدی حضور تماشاگر و ورود اقلام ممنوعه به ورزشگاه، فجر را از حمایت هوادارانش محروم کرد.
ورزشگاه پارس که همیشه با فریادهای «فجر، فجر» به لرزه درمیآید، اینبار در سکوتی مرگبار فرو رفت. منابع نزدیک به باشگاه تأیید کردند که این تصمیمات مستقیماً از سوی فدراسیون اعمال شده و اعتراضات باشگاه بینتیجه مانده است.
جنجال داوری و VAR
بازی از ساعت ۱۸:۱۵ آغاز شد و فجر از همان ابتدا برای پیروزی هجومی بازی کرد. در دقیقه ۴۵+۱، محمود مطلقزاده با شوتی دقیق از پشت محوطه جریمه، دروازه استقلال خوزستان را باز کرد و نیمه اول با برتری ۱-۰ فجر پایان یافت. اما نیمه دوم، جنجالها آغاز شد. در دقیقه ۴۸، محمدرضا مهدیزاده برای استقلال خوزستان گل تساوی را به ثمر رساند؛ گلی که با اعتراض شدید فجر همراه شد. تصاویر تلویزیونی نشان داد که مهدیزاده در موقعیت آفساید آشکار قرار داشت، اما داور، شبیر بهروزی، پس از ۶ دقیقه بررسی VAR، این گل را به اشتباه تأیید کرد.
کارشناسان داوری این تصمیم را «غیرواقعی» خواندند و خط آفساید را با اختلاف حداقل ۳۰ سانتیمتر تأیید کردند. در دقیقه ۸۹، محمدحسین زواری روی دفع ناقص مدافعان فجر گل پیروزی را برای استقلال خوزستان به ثمر رساند و نتیجه ۲-۱ شد. این گل نیز بار دیگر عملکرد VAR را زیر سؤال برد. فدراسیون که پیشتر وعده بهبود VAR را داده بود، در برابر این جنجالها سکوت کرد. استقلال خوزستان با این برد به ۸ امتیاز رسید و موقتاً به رده دوم صعود کرد، در حالی که فجر با ۶ امتیاز در رده دهم ماند.
خشم هواداران و واکنش مربیان
پیروز قربانی، سرمربی فجر، در نشست خبری با تواضع مسئولیت شکست را پذیرفت و گفت: «از استقلال خوزستان عذرخواهی میکنم که آنها را دستکم گرفتیم.» اما هواداران فجر خشمگین بودند و در شبکههای اجتماعی با هشتگ #عدالت_برای_فجر و هزاران پست انتقادی، فدراسیون را به چالش کشیدند. یکی از هواداران نوشت: «فدراسیون با کسر امتیاز، محرومیت تماشاگران و تأیید گل آفساید، فجر را نابود کرد. این فوتبال است یا نمایش؟»
امیر خلیفهاصل، سرمربی استقلال خوزستان، برد تیمش را نتیجه تلاش تیمی دانست و از حاشیهها دوری کرد. اما کارشناسان رسانهای، از جمله عادل فردوسیپور، به «نابرابری ساختاری» در لیگ اشاره کردند و خواستار پاسخگویی فدراسیون شدند.امید به بازگشت
این شکست، اولین لغزش فجر در فصل جاری بود، اما حاشیههای آن نگرانکنندهتر از نتیجه است. فدراسیون فوتبال که تحت ریاست مهدی تاج وعده شفافیت داده بود، بار دیگر متهم به اعمال فشار علیه تیمهای کوچکتر شد. کسر امتیاز، محرومیت تماشاگران و تصمیمات بحثبرانگیز VAR، زنجیرهای از مشکلات را برای فجر ایجاد کرده است.
با این حال، قربانی و شاگردانش قول بازگشت قدرتمند را دادهاند. هواداران فجر که این تیم را «غرور شیراز» میدانند، همچنان به آینده امیدوارند، اما خواستار برقراری عدالت در فوتبال هستند تا در پایان فصل، شادترین هواداران ایران باشند.