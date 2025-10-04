به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در مراسمی رسمی که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین شکرالله پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، فرماندهان نظامی و جمعی از مدیران قضایی و انتظامی استان برگزار شد، حجت‌الاسلام مختار صادقی به‌طور رسمی به‌عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان معرفی و از خدمات حبیب تکین که از سال ۱۳۹۷ عهده‌دار این مسؤولیت بود قدردانی شد. حجت‌الاسلام صادقی پیش از این معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان بوده و سوابقی در حوزه‌های قضایی و پیشگیرانه دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان در این مراسم با اشاره به حساسیت استراتژیک استان هرمزگان و قرار داشتن آن در گذرگاه‌های مهم دریایی از جمله تنگه هرمز، جایگاه نیروهای مسلح در تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای را بسیار تعیین‌کننده خواند و گفت : نیروهای مسلح ستون استوار امنیت و اقتدار کشور هستند.

وی افزود: نقش نیروهای مسلح در حفاظت از مسیرهای انرژی و عبور و مرور دریایی قابل توجه است و دستگاه قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان نیروی حافظ و حامی باید با اقتدار و در چارچوب قانون از این جایگاه پاسداری کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور همچنین با اشاره به عملکرد موفق مجموعه‌های نظامی و انتظامی در استان، از تلاش و هماهنگی فرماندهان و قضات در مقابله با جرم و بی‌نظمی تقدیر کرد و بر ضرورت تداوم همکاری بین‌دستگاهی برای کاهش جرائم و ارتقای امنیت تأکید نمود.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های مسؤولان پیشین، به نقش تعیین‌کننده نیروهای مسلح در ثبات و امنیت منطقه اشاره کرد و شاخص‌هایی چون آموزش، تجهیز، پشتیبانی، اطلاعات و حمایت مردمی را از مولفه‌های اقتدارآفرین آنها برشمرد.

وی تاکید کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح باید با شناخت این شاخص‌ها و تقویت جایگاه خود، هم‌افزایی لازم را با دیگر نهادها برای پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از کارکنان و خانواده‌های آنان افزایش دهد.

قهرمانی در بخشی از سخنانش چالش‌های کنونی استان را فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی دانست و به آثار امنیتی و اجتماعی معضلاتی همچون قاچاق سوخت، کمبود انرژی و مشکلات زیربنایی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خواستار تشدید اقدامات عملی و اجرای کامل دستورالعمل‌های مشترک میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این چالش‌ها شد تا از ظرفیت‌های استان در راستای توسعه و تأمین امنیت حراست شود.

در پایان مراسم، از زحمات حبیب تکین تقدیر به‌عمل آمد و حجت‌الاسلام صادقی رسماً معرفی شد؛ مسؤولان حاضر ضمن تبریک به رئیس جدید، بر لزوم تلاش در جهت تقویت شأن و جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان، پیگیری موضوعات پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از کارکنان و خانواده‌های آنان و استمرار همکاری‌های بین‌بخشی برای پیشبرد مأموریت‌های امنیتی و قضایی تأکید کردند.

