حجت‌الاسلام صادقی به‌عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان معرفی شد +فیلم

در مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور و جمعی از مسئولان قضایی و فرماندهان نظامی استان، حجت‌الاسلام مختار صادقی به‌عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان معرفی شد و از تلاش‌های حبیب تکین، رئیس پیشین این سازمان، قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در مراسمی رسمی که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین شکرالله پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، فرماندهان نظامی و جمعی از مدیران قضایی و انتظامی استان برگزار شد، حجت‌الاسلام مختار صادقی به‌طور رسمی به‌عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان معرفی و از خدمات حبیب تکین که از سال ۱۳۹۷ عهده‌دار این مسؤولیت بود قدردانی شد. حجت‌الاسلام صادقی پیش از این معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان بوده و سوابقی در حوزه‌های قضایی و پیشگیرانه دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان در این مراسم با اشاره به حساسیت استراتژیک استان هرمزگان و قرار داشتن آن در گذرگاه‌های مهم دریایی از جمله تنگه هرمز، جایگاه نیروهای مسلح در تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای را بسیار تعیین‌کننده خواند و گفت : نیروهای مسلح ستون استوار امنیت و اقتدار کشور هستند.

وی افزود: نقش نیروهای مسلح در حفاظت از مسیرهای انرژی و عبور و مرور دریایی قابل توجه است و دستگاه قضایی نیروهای مسلح به‌عنوان نیروی حافظ و حامی باید با اقتدار و در چارچوب قانون از این جایگاه پاسداری کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور همچنین با اشاره به عملکرد موفق مجموعه‌های نظامی و انتظامی در استان، از تلاش و هماهنگی فرماندهان و قضات در مقابله با جرم و بی‌نظمی تقدیر کرد و بر ضرورت تداوم همکاری بین‌دستگاهی برای کاهش جرائم و ارتقای امنیت تأکید نمود.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های مسؤولان پیشین، به نقش تعیین‌کننده نیروهای مسلح در ثبات و امنیت منطقه اشاره کرد و شاخص‌هایی چون آموزش، تجهیز، پشتیبانی، اطلاعات و حمایت مردمی را از مولفه‌های اقتدارآفرین آنها برشمرد.

وی تاکید کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح باید با شناخت این شاخص‌ها و تقویت جایگاه خود، هم‌افزایی لازم را با دیگر نهادها برای پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از کارکنان و خانواده‌های آنان افزایش دهد.

قهرمانی در بخشی از سخنانش چالش‌های کنونی استان را فراتر از مسائل صرفاً اقتصادی دانست و به آثار امنیتی و اجتماعی معضلاتی همچون قاچاق سوخت، کمبود انرژی و مشکلات زیربنایی اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خواستار تشدید اقدامات عملی و اجرای کامل دستورالعمل‌های مشترک میان نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این چالش‌ها شد تا از ظرفیت‌های استان در راستای توسعه و تأمین امنیت حراست شود.

در پایان مراسم، از زحمات حبیب تکین تقدیر به‌عمل آمد و حجت‌الاسلام صادقی رسماً معرفی شد؛ مسؤولان حاضر ضمن تبریک به رئیس جدید، بر لزوم تلاش در جهت تقویت شأن و جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان، پیگیری موضوعات پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از کارکنان و خانواده‌های آنان و استمرار همکاری‌های بین‌بخشی برای پیشبرد مأموریت‌های امنیتی و قضایی تأکید کردند.

