رئیس اورژانس علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد:
انتقال 2 مصدوم حادثه سقوط بالگرد هلالاحمر در اشترانکوه به مراکز درمانی اراک
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: حال 2 نفر از مصدومان حادثه سقوط بالگرد در اشترانکوه وخیم گزارش شده و این 2 مصدوم برای دریافت خدمات درمانی، توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به بیمارستان ولیعصر اراک انتقال خواهند یافت.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد به تشریح جزئیات حادثه اشترانکوه پرداخت و در این خصوص افزود: در پی حادثه سقوط بالگرد هلالاحمر در منطقه صعبالعبور اشترانکوه شهرستان ازنا، فرایند انتقال 8 مصدوم و 2 فوتی این حادثه به مراکز بهداشتی و درمانی، توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی انجام شد.
وی به وضعیت خانم کوهنورد مفقود شده در منطقه صعبالعبور اشترانکوه شهرستان ازنا اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در بین 8 مصدوم انتقال داده شده یکی از افراد منتقل شده توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به مراکز بهداشتی و درمانی، خانم کوهنورد مفقود شده در این منطقه بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این عملیات پیچیده با 5 سورتی پرواز بالگرد اورژانس هوایی این استان از ساعت 6:30 بامداد 12 مهر ماه آغاز شده است. تمامی مصدومین و جانباختگان این حادثه به بیمارستان امام علی ازنا منتقل شدند.
ایراننژاد تصریح کرد: این مأموریت به دلیل صعبالعبور بودن منطقه حادثه واقع در اشترانکوه شهرستان ازنا و شرایط بحرانی مصدومین، با تلاش بیوقفه گروه پروازی و کارشناسان اورژانس هوایی استان مرکزی و با حضور میدانی معاون فنی و عملیات اورژانس این استان، در حال انجام است و همچنان ادامه دارد.
وی بیان داشت: در پی گرفتار شدن یک خانم کوهنورد در اشترانکوه، تیمهای امداد کوهستان استان لرستان به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، ارتفاع زیاد و شرایط جوی، انتقال تیم عملیاتی از طریق بالگرد هلالاحمر انجام شد. این بالگرد پس از پرواز به سمت ارتفاعات، حوالی پناهگاه چالکبود دچار سانحه شد.