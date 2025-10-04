به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات حادثه اشترانکوه پرداخت و در این خصوص افزود: در پی حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه شهرستان ازنا، فرایند انتقال 8 مصدوم و 2 فوتی این حادثه به مراکز بهداشتی و درمانی، توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی انجام شد.

وی به وضعیت خانم کوهنورد مفقود شده در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه شهرستان ازنا اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در بین 8 مصدوم انتقال داده شده یکی از افراد منتقل شده توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به مراکز بهداشتی و درمانی، خانم کوهنورد مفقود شده در این منطقه بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این عملیات پیچیده با 5 سورتی پرواز بالگرد اورژانس هوایی این استان از ساعت 6:30 بامداد 12 مهر ماه آغاز شده است. تمامی مصدومین و جانباختگان این حادثه به بیمارستان امام علی ازنا منتقل شدند.

ایران‌نژاد تصریح کرد: این مأموریت به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه حادثه واقع در اشترانکوه شهرستان ازنا و شرایط بحرانی مصدومین، با تلاش بی‌وقفه گروه پروازی و کارشناسان اورژانس هوایی استان مرکزی و با حضور میدانی معاون فنی و عملیات اورژانس این استان، در حال انجام است و همچنان ادامه دارد.

وی بیان داشت: در پی گرفتار شدن یک خانم کوهنورد در اشترانکوه، تیم‌های امداد کوهستان استان لرستان به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، ارتفاع زیاد و شرایط جوی، انتقال تیم عملیاتی از طریق بالگرد هلال‌احمر انجام شد. این بالگرد پس از پرواز به سمت ارتفاعات، حوالی پناهگاه چال‌کبود دچار سانحه شد.

