خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد:

انتقال 2 مصدوم حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در اشترانکوه به مراکز درمانی اراک

انتقال 2 مصدوم حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در اشترانکوه به مراکز درمانی اراک
کد خبر : 1695382
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: حال 2 نفر از مصدومان حادثه سقوط بالگرد در اشترانکوه وخیم گزارش شده و این 2 مصدوم برای دریافت خدمات درمانی، توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به بیمارستان ولیعصر اراک انتقال خواهند یافت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات حادثه اشترانکوه پرداخت و در این خصوص افزود: در پی حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه شهرستان ازنا، فرایند انتقال 8 مصدوم و 2 فوتی این حادثه به مراکز بهداشتی و درمانی، توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی انجام شد.

وی به وضعیت خانم کوهنورد مفقود شده در منطقه صعب‌العبور اشترانکوه شهرستان ازنا اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: در بین 8 مصدوم انتقال داده شده یکی از افراد منتقل شده توسط بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی به مراکز بهداشتی و درمانی، خانم کوهنورد مفقود شده در این منطقه بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: این عملیات پیچیده با 5 سورتی پرواز بالگرد اورژانس هوایی این استان از ساعت 6:30 بامداد 12 مهر ماه آغاز شده است. تمامی مصدومین و جانباختگان این حادثه به بیمارستان امام علی ازنا منتقل شدند.

ایران‌نژاد تصریح کرد: این مأموریت به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه حادثه واقع در اشترانکوه شهرستان ازنا و شرایط بحرانی مصدومین، با تلاش بی‌وقفه گروه پروازی و کارشناسان اورژانس هوایی استان مرکزی و با حضور میدانی معاون فنی و عملیات اورژانس این استان، در حال انجام است و همچنان ادامه دارد.

وی بیان داشت: در پی گرفتار شدن یک خانم کوهنورد در اشترانکوه، تیم‌های امداد کوهستان استان لرستان به منطقه اعزام شدند، اما به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، ارتفاع زیاد و شرایط جوی، انتقال تیم عملیاتی از طریق بالگرد هلال‌احمر انجام شد. این بالگرد پس از پرواز به سمت ارتفاعات، حوالی پناهگاه چال‌کبود دچار سانحه شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی