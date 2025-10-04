پاکسازی بستر خلیج فارس از پسماند توسط غواصان نفت ستاره خلیج فارس +فیلم
تیمی از غواصان پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اقدامی داوطلبانه و زیستمحیطی، بستر خلیج فارس در محدوده سواحل روستای شیبدراز و جزیره هنگام بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای لاکپشتهای پوزهعقابی و مرجانهای ارزشمند را پاکسازی کردند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، این عملیات که با هدف کاهش تهدیدات ناشی از پسماندها و آلودگیهای دریایی انجام شد، گامی مهم در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس به شمار میرود.
پاکسازی بستر دریا توسط غواصان پالایشگاه ستاره خلیج فارس، علاوه بر ایجاد زیستگاهی ایمنتر برای لاکپشتهای در معرض خطر انقراض، به حفظ سلامت و پایداری اکوسیستم مرجانی منطقه نیز کمک میکند.
اینگونه اقدامات زیستمحیطی، بخشی از برنامههای مستمر پالایشگاه برای صیانت از محیط زیست دریایی و حمایت از گونههای ارزشمند خلیج فارس است.