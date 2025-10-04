خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکسازی بستر خلیج فارس از پسماند توسط غواصان نفت ستاره خلیج فارس +فیلم

پاکسازی بستر خلیج فارس از پسماند توسط غواصان نفت ستاره خلیج فارس +فیلم
کد خبر : 1695343
لینک کوتاه کپی شد.

تیمی از غواصان پالایشگاه ستاره خلیج فارس در اقدامی داوطلبانه و زیست‌محیطی، بستر خلیج فارس در محدوده سواحل روستای شیب‌دراز و جزیره هنگام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی و مرجان‌های ارزشمند را پاکسازی کردند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، این عملیات که با هدف کاهش تهدیدات ناشی از پسماندها و آلودگی‌های دریایی انجام شد، گامی مهم در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس به شمار می‌رود.

پاکسازی بستر دریا توسط غواصان پالایشگاه ستاره خلیج فارس، علاوه بر ایجاد زیستگاهی ایمن‌تر برای لاک‌پشت‌های در معرض خطر انقراض، به حفظ سلامت و پایداری اکوسیستم مرجانی منطقه نیز کمک می‌کند.

اینگونه اقدامات زیست‌محیطی، بخشی از برنامه‌های مستمر پالایشگاه برای صیانت از محیط زیست دریایی و حمایت از گونه‌های ارزشمند خلیج فارس است.

حجم ویدیو: 16.69M | مدت زمان ویدیو: 00:02:27 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی