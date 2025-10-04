خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شش شهر خوزستان در وضعیت آلودگی هوا /ماهشهر در وضعیت قرمز

شش شهر خوزستان در وضعیت آلودگی هوا /ماهشهر در وضعیت قرمز
کد خبر : 1695323
لینک کوتاه کپی شد.

هوای شش شهر خوزستان امروز شنبه در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه دوازدهم مهر منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر ماهشهر ۱۷۴ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های امیدیه ۱۲۹، اندیمشک ۱۳۱، اهواز ۱۱۱، شوشتر۱۳۴ و هویزه ۱۰۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا ساعت ۰۸:۰۰ در شهر‌های آبادان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی