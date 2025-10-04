شش شهر خوزستان در وضعیت آلودگی هوا /ماهشهر در وضعیت قرمز
هوای شش شهر خوزستان امروز شنبه در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه دوازدهم مهر منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر ماهشهر ۱۷۴ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای امیدیه ۱۲۹، اندیمشک ۱۳۱، اهواز ۱۱۱، شوشتر۱۳۴ و هویزه ۱۰۳ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای آبادان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.