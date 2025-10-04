به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسین افشین امروز در دیدار با آیت‌الله حسین مظفری، امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت طرح ملی چشمه نور اظهار کرد: این طرح می‌تواند به‌ عنوان چشم ایران در عرصه فناوری و علمی مطرح شود و ظرفیت نمایش توان علمی کشور در سطح جهانی را دارد، با این حال طی سال‌های گذشته کمتر مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای کارشناسی برای تکمیل طرح چشمه نور به هفت همت اعتبار نیاز است و چنانچه طی دو تا سه سال آینده تمرکز و حمایت لازم صورت گیرد، این طرح می‌تواند به‌عنوان یکی از نمادهای اقتدار علمی ایران به بهره‌برداری برسد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به پیگیری‌های مستمر استاندار قزوین عنوان کرد: استاندار با جدیت موضوع را دنبال کرده و بنده نیز متعهد می‌شوم این پروژه را در اولویت حمایت‌های معاونت علمی قرار دهم تا قزوین در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی فناوری کشور گام‌های عملی بردارد.

افشین عنوان کرد: قزوین شهری صنعتی، خلاق و ثروتمند است که در کنار پیشینه تاریخی و فرهنگی، جایگاه برجسته‌ای در صنعت و کشاورزی کشور دارد، به‌ویژه صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی و ارتباط نزدیک دانشگاه‌ها با تولید، این استان را به یکی از قطب‌های فناوری کشور تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 172 شرکت دانش‌بنیان در استان قزوین فعال هستند و گردش مالی آن‌ها حدود 40 همت برآورد می‌شود که بر اساس شاخص‌های ملی، قزوین از نظر تعداد و کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در رتبه پنجم کشور قرار دارد و سطح فعالیت آن از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: نخبه کسی است که دانش خود را نه‌تنها در حوزه‌های علمی بلکه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به‌کار گیرد تا موجب بهبود زندگی مردم شود، از این منظر، نام‌گذاری روز تولد شهید چمران به‌عنوان روز نخبگان اقدامی شایسته و الهام‌بخش است.

افشین از شرکت‌های دانش‌بنیان استان قزوین خواست تا با روحیه خلاقیت، همت و هم‌افزایی، نقش موثری در پیشرفت علمی و اقتصادی کشور ایفا کنند.

به گزارش ایمنا، طرح چشمه نور ایران (شتابگر ملی) به عنوان بزرگ‌ترین پروژه علمی کشور 10 سال پیش در استان قزوین کلید خورده است و اجرای این طرح به عنوان یک آزمایشگاه شتابگر سنکروترونی نسل چهارم نخستین تجربه کشور در ساخت شتابگرهای بزرگ مقیاس خواهد بود.

