به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی مازندران اظهار کرد: با توجه به تصمیم دولت و پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی دورکاری و تفویض اختیار در این زمینه به استانداران، پنج‌شنبه‌ها در مازندران از این هفته تعطیل است.

وی افزود: با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، ساعت کار ادارات و دستگاه‌های دولتی در مازندران در روزهای شنبه تا چهارشنبه نیز افزایش می‌یابد و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد، اما زمان حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و ادارات در محل کار از ۷ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و از ۱۴:۳۰ تا ۱۶ کارکنان دورکار خواهند بود.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها شامل حال کارکنان بانک‌ها و مراکز خدماتی و امدادی نمی‌شود.



انتهای پیام/