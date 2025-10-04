اعزام ۲ بالگرد برای انتقال هفت مصدوم حادثه هوایی روز گذشته در اشترانکوه

به گزارش ایلنا، فردین لک روز شنبه دوازدهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: هفت نفر از عوامل امدادی و پروازی که از حادثه سقوط بالگرد مصدوم شده و شب گذشته در دامنه و جان پناه کوه بودند تا ساعتی دیگر به بیمارستان منتقل می‌شوند.

وی افزود: همگی این افراد دچار مصدومیت‌های از قبیل شکستگی دست و پا و جراحات مختلفی هستند.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ازنا تصریح کرد: این بالگردها از استان مرکزی و لرستان ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز به قصد اشترانکوه پرواز کرده‌اند که امید می‌رود با انجام عملیات آن‌ها، مصدومان هرچه زودتر به بیمارستان منتقل شوند.

