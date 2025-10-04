رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز:
آتش سوزی کوه بمو در حال مهار شدن است
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز گفت: ارتفاعات کوه بمو شیراز از سمت بلوار وفایی دچار آتش سوزی شده و آتش نشانان در حال مهار این آتش سوزی هستند.
به گزارش ایلنا، هادی عیدی پور شامگاه جمعه با اشاره به آتش سوزی کوه بمو شیراز گفت: این آتش سوزی از عصر روز گذشته جمعه یازدهم مهرماه ۱۴۰۴ در ارتفاعات بلوار وفایی آغاز شده است.
وی ادامه داد: به محض اطلاع از این آتش سوزی ، تیم های عملیاتی آتش نشانی به محل اعزام شدند.
رئیس آتش نشانی شیراز بیان کرد: با توجه به مرتفع بودن محل آتش سوزی ، تلاش ها برای مهار شعلههای سرکش آتش ادامه دارد.