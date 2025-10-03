به گزارش ایلنا، رئیس جمعیت هلال احمرعباس آباد در تشریح این موضوع گفت: به محض گزارش و اطلاع از این موضوع از سوی مردم، موضوع در دستور کار پایگاه های امداد و نجات شهرستان قرار گرفت و با همراهی سایر مسوولان دستگاه های مرتبط و نیروهای مردمی عملیات جست و جو برای یافتن این جوان آغاز شد.

مهدی محسنی اظهار کرد: اگرچه شرایط بد آب و هوایی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تا حدودی روند جست و جو برای یافتن فرد مفقودی را دچار مشکل کرد اما با برقراری ارتباط به جمعیت هلال احمر مرکز استان و در اختیار دادن یک سگ جسد یاب ، این موضوع جدی تر مورد پیگیری قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر عباس آباد گفت: با همه این جست و جو ها در نهایت امروز - جمعه - امدادگران با جسد بی جان این فرد مفقودی در عرصه جنگلی خرماچال این شهرستان مواجه شدند.

محسنی افزود : پیکر بی جان این جوان ۲۴ ساله پس سیر مراحل قانونی به منظور مشخص شدن علت مرگش تحویل پزشکی قانونی شهرستان داده شد.

انتهای پیام/