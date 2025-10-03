خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جسد جوان عباس‌آبادی پس از ۴ روز در جنگل پیدا شد

جسد جوان عباس‌آبادی پس از ۴ روز در جنگل پیدا شد
کد خبر : 1695105
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال احمرعباس آباد گفت: جسدجوان ۲۴ ساله عباس آبادی پس از چهار روز در عرصه جنگلی این شهرستان خطه غربی مازندران پیدا شد.

به گزارش ایلنا،  رئیس جمعیت هلال احمرعباس آباد در تشریح این موضوع گفت: به محض گزارش و اطلاع از این موضوع از سوی مردم، موضوع در دستور کار پایگاه های امداد و نجات شهرستان قرار گرفت و با همراهی سایر مسوولان دستگاه های مرتبط و نیروهای مردمی عملیات جست و جو برای یافتن این جوان آغاز شد.

مهدی محسنی اظهار کرد: اگرچه شرایط بد آب و هوایی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تا حدودی روند جست و جو برای یافتن فرد مفقودی را دچار مشکل کرد اما با برقراری ارتباط به جمعیت هلال احمر مرکز استان و در اختیار دادن یک سگ جسد یاب ، این موضوع جدی تر مورد پیگیری قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر عباس آباد گفت: با همه این جست و جو ها در نهایت امروز - جمعه - امدادگران با جسد بی جان این فرد مفقودی در عرصه جنگلی خرماچال این شهرستان مواجه شدند.

محسنی افزود : پیکر بی جان این جوان ۲۴ ساله پس سیر مراحل قانونی به منظور مشخص شدن علت مرگش تحویل پزشکی قانونی شهرستان داده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی