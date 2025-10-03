جسد جوان عباسآبادی پس از ۴ روز در جنگل پیدا شد
رئیس جمعیت هلال احمرعباس آباد گفت: جسدجوان ۲۴ ساله عباس آبادی پس از چهار روز در عرصه جنگلی این شهرستان خطه غربی مازندران پیدا شد.
به گزارش ایلنا، رئیس جمعیت هلال احمرعباس آباد در تشریح این موضوع گفت: به محض گزارش و اطلاع از این موضوع از سوی مردم، موضوع در دستور کار پایگاه های امداد و نجات شهرستان قرار گرفت و با همراهی سایر مسوولان دستگاه های مرتبط و نیروهای مردمی عملیات جست و جو برای یافتن این جوان آغاز شد.
مهدی محسنی اظهار کرد: اگرچه شرایط بد آب و هوایی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تا حدودی روند جست و جو برای یافتن فرد مفقودی را دچار مشکل کرد اما با برقراری ارتباط به جمعیت هلال احمر مرکز استان و در اختیار دادن یک سگ جسد یاب ، این موضوع جدی تر مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس جمعیت هلال احمر عباس آباد گفت: با همه این جست و جو ها در نهایت امروز - جمعه - امدادگران با جسد بی جان این فرد مفقودی در عرصه جنگلی خرماچال این شهرستان مواجه شدند.
محسنی افزود : پیکر بی جان این جوان ۲۴ ساله پس سیر مراحل قانونی به منظور مشخص شدن علت مرگش تحویل پزشکی قانونی شهرستان داده شد.