امام جمعه ساری:
دروغ عامل اصلی فساد و آلودگیهای اجتماعی است.
امام جمعه ساری با بیان اینکه دروغ کلید، تمام پلیدیها و فسادها است، تأکید کرد: دروغ عامل اصلی فساد و آلودگیهای اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، آیتالله محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه ساری با تسلیت به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) و تبریک ولادت امام عسگری (علیهالسلام)، به جایگاه والای علم و معرفت این بزرگواران اشاره کرد و از مؤمنین خواست در زندگی خود، بهویژه در دوران معاصر از دروغ پرهیز کنند.
امامجمعه ساری همچنین به مناسبت هفته نیروی انتظامی از فداکاریهای پرسنل نیروی انتظامی در استان مازندران تشکر کرد و گفت: نیروی انتظامی با مشکلات بسیاری مواجه است و جانفشانیهایی که در راستای حفظ امنیت انجام دادهاند قابل تقدیر است.
وی به ویژه به شهدای نیروی انتظامی در استان مازندران در شش ماه گذشته اشاره کرد و افزود: این عزیزان با فداکاری و ایثار وظایف خود را انجام میدهند و شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمیکنند.
آیتالله محمدی لائینی همچنین با اشاره به مشکلات روستاها، بر لزوم حمایت از این مناطق تأکید کرد و پیشنهاد داد که یا مدیریت روستاها به طور مستقل باشد، یا اینکه در مدیریت مشترک با شهر، روستا باید اصل باشد.
نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اگر روستاها آباد شوند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کاهش خواهد یافت.
امامجمعه ساری از اقداماتی که رژیم صهیونیستی علیه کمکرسانی به غزه انجام داده، انتقاد کرد و گفت: در حالی که کشورهای غربی به مردم غزه کمک نمیکنند، حرکتهای مردمی در حمایت از این مردم با برخوردهای ظالمانه مواجه میشود.
وی در خصوص تحریمها و «مکانیزم ماشه» که در راستای فشار بیشتر بر ایران اعمال میشود، اظهار داشت: هدف از این مکانیزمها تسلیم ملت ایران است، اما مردم ایران نشان دادهاند که هیچگاه تسلیم مستکبران نخواهند شد.
امامجمعه ساری همچنین به تصویب توافقنامه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با انتقاد از آن، تأکید کرد که غربیها با تعریف خاص خود از گروههای تروریستی قصد دارند حمایت ایران از گروههای مقاومت را محدود کنند.
آیتالله محمدی لائینی، حمایت از گروههای مقاومت همچون حزبالله، انصارالله و حشدالشعبی را ادامهدار دانست و گفت: ما هیچگاه از حمایت این گروههای مقاومتی که فرزندان روحالله و انقلاب اسلامی هستند، دست نخواهیم کشید.