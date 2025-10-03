رییس گروه پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاکید کرد؛
پیشگیری از ۸۰ درصد مرگ های زودرس ناشی از بیماری های قلبی و عروقی با اصلاح سبک زندگی
رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۸۰ درصد مرگهای زودرس ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی با دریافت مراقبتهای بهداشتی، غربالگری زودرس و انتخابهای سالم در تغذیه و داشتن زندگی فعال قابل پیشگیری است.
به گزارش ایلنا، معصومه دارایی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: سالانه تقریبا ۵/۲۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی و عروقی فوت میکنند که ۳۱ درصد کل مرگهای جهانی و ۵۰ درصد از مرگهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه شعار روز جهانی قلب در سال ۲۰۲۵، Don`t miss a beat هیچ ضربان قلبی را از دست نده " عنوان شده است، گفت: پیام «قلب شما شایسته توجه است» به عنوان پیام ملی سال ۱۴۰۴ انتخاب شده است.
رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد: این شعار بر اهمیت انتخابهای روزانه ما در جهت حمایت از سلامت قلب تاکید میکند و افراد را به تحرک بیشتر، دوست داشتن یکدیگر و ساختن یک جامعه سالمتر ترغیب میکند.
دارایی با اشاره به هدف انتخاب این شعار، بیان کرد: هدف از انتخاب این شعار کاهش مرگهای قابل پیشگیری ناشی از بیماریهای قلبی عروقی است و اینکه افراد نشانههای خطر را جدی بگیرند، شیوه زندگی سالم و مداخلات بالینی به موقع را در اولویت قرار دهند و در صورت لزوم مداخلات پزشکی به موقع صورت پذیرد، میباشد.
وی یادآور شد: در دنیایی که بیماریهای قلبی ناشی از سبک زندگی در حال افزایش است، این پیام، افراد را به جدی گرفتن هر ضربان قلب، اولویت بخشی به فعالیت بدنی، تغذیه مناسب، مدیریت استرس و غربالگری روتین تشویق میکند.
دارایی گفت: همچنین هدف از روز جهانی قلب آگاهی بخشی در خصوص عوارض زودرس و دیررس بیماریهای قلبی و عروقی و توانمند کردن مردم در جهت کاهش عوامل خطر آنهاست.
رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه با تاکید بر اینکه مطابق تحقیقات انجام شده، فقط با درمان فشارخون بالا در ۵۰ درصد بیماران میتوان از ۱۳۰ میلیون مرگ زودرس جلوگیری کرد.
دارایی تصریح کرد: ضرورت دارد کلیه افراد ۳۰ سال و بالاتر با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت و خانههای بهداشت و انجام خطرسنجی از درصد احتمال سکتههای قلبی عروقی و مغزی در طی ده سال آینده خود مطلع شده و از خدمات مراقبتی_آموزشی بصورت رایگان توسط تیم سلامت، بهرهمند شوند.