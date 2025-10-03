استاندار فارس:
بدونِ جذب افراد نخبه روند تمدنسازی دچار خلل میشود
استاندار فارس بر استفاده از رویکردهای علمی در مدیریت و حل مسائل تأکید کرد و گفت: بدون تربیت و جذب افراد نخبه و باهوش روند تمدنسازی با خلل مواجه میشود.
امیری با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی استان فارس خاطرنشان کرد: تمدنها بر پایه علم شکل میگیرند و هرگاه علم در جامعه شرافت یابد، تمدن نیز شکوفا خواهد شد.
امیری گفت: فارس، با پیشینهای کهن و تلاقی تمدنهای بزرگ پیش و پس از اسلام، همواره خاستگاه اندیشه و معرفت بوده است. شیراز، شهر علم و مدارا، در طول تاریخ میزبان بزرگانی بوده که مسیر دانایی را پیمودهاند.
وی افزود: تا زمانی که شأن استادان دانشگاه در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد، تربیت دانشجوی مأموریتمحور ممکن نخواهد بود.
امیری اضافه کرد: دانشگاه باید محل تولید اندیشه باشد و علم باید محور تصمیمگیریها قرار گیرد. اگر علم شرافت نیابد، افراد باهوش و متعهد جذب نخواهند شد و مسیر تمدنسازی دچار خلل میشود.
بازسازی خوابگاه دانشجویی پسران دانشگاه شیراز پس از بازدید استاندار فارس در اولین حضور وی در دانشگاه در ماههای گذشته با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال آغاز شد. این مجموعه با حمایت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، با سرعت قابل قبولی در حال نوسازی است و بخش عمدهای از عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.
استاندار فارس همچنین با حضور در خوابگاه دانشجویی دختران، پس از شنیدن مطالبات نمایندگان دانشجویان، دستور اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین مخزن آب و احداث سالن مطالعه مجهز را صادر کرد. مقرر شد محل احداث این سالن ظرف یک ماه تعیین شود تا عملیات تجهیز آن آغاز شود.