تصادف زنجیره‌ای در گرگاان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در گرگاان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
یک تصادف زنجیره‌ای در حوالی میدان مفتح گرگان که طی آن سه خودروی سواری ساینا، پژو ۲۰۷ و پژو پارس به شدت با یکدیگر برخورد کردند، ۱۱ نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش ایلنا، سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان روز جمعه با اعلام این خبر گفت: تیم واکنش سریع هلال‌احمر دیشب با دریافت گزارش این تصادف، با تجهیزات کامل و آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مرتضی سلیمی افزود: نجاتگران هلال‌احمر در هماهنگی با نیروهای اورژانس، اقدامات اولیه امدادی را به سرعت انجام دادند و تمامی ۱۱ مصدوم این حادثه را برای مداوا به مراکز درمانی منتقل کردند.

 

