تصادف زنجیرهای در گرگاان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
یک تصادف زنجیرهای در حوالی میدان مفتح گرگان که طی آن سه خودروی سواری ساینا، پژو ۲۰۷ و پژو پارس به شدت با یکدیگر برخورد کردند، ۱۱ نفر را روانه بیمارستان کرد.
به گزارش ایلنا، سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان روز جمعه با اعلام این خبر گفت: تیم واکنش سریع هلالاحمر دیشب با دریافت گزارش این تصادف، با تجهیزات کامل و آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
مرتضی سلیمی افزود: نجاتگران هلالاحمر در هماهنگی با نیروهای اورژانس، اقدامات اولیه امدادی را به سرعت انجام دادند و تمامی ۱۱ مصدوم این حادثه را برای مداوا به مراکز درمانی منتقل کردند.