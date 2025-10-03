به گزارش ایلنا، سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان روز جمعه با اعلام این خبر گفت: تیم واکنش سریع هلال‌احمر دیشب با دریافت گزارش این تصادف، با تجهیزات کامل و آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مرتضی سلیمی افزود: نجاتگران هلال‌احمر در هماهنگی با نیروهای اورژانس، اقدامات اولیه امدادی را به سرعت انجام دادند و تمامی ۱۱ مصدوم این حادثه را برای مداوا به مراکز درمانی منتقل کردند.