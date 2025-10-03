دادستان شوش دستور بررسی حادثه حمله سگ به کودک چهار ساله شوشی را صادر کرد

به گزارش ایلنا از خوزستان، مسلم کرم الهی افزود: پس از وصول گزارش و نتایج تحقیقات مأموران انتظامی، در صورت احراز قصور یا ترک فعل از سوی اشخاص یا نهادهای مسوول، بدون هیچ‌گونه اغماضی با مقصران برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شوش گفت: این اقدام قضایی در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت عمومی انجام شده است و مقامات مسوول بر پیگیری دقیق موضوع تا روشن شدن تمامی ابعاد آن تأکید دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، عصر روز چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ در پی حمله‌ی یک سگ بلاصاحب در شهر حُر ازتوابع شهرستان شوش یک کودک چهارساله دچار صدمه و جراحت شد.

