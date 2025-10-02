به گزارش ایلنا از بندرعباس، افتتاح فاز دوم پروژه عظیم آب‌شیرین‌کن خلیج فارس در سفر اخیر رئیس‌جمهور به هرمزگان، انتظارات زیادی را در میان مردم این استان برای بهره‌مندی از منابع آبی جدید ایجاد کرد. با این حال، ابهاماتی درباره میزان سهم هرمزگان از این طرح به وجود آمده است.

احسان انصاری، مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس، در مراسم افتتاحیه اعلام کرده بود که روزانه ۴۰ هزار مترمکعب آب شیرین به شهرهای بندرعباس، بندر خمیر، علوی، تازیان و رضوان اختصاص خواهد یافت؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سهم مربوط به فاز اول پروژه بوده و در فاز دوم هیچ میزان آب جدیدی برای هرمزگان در نظر گرفته نشده است.

فاز دوم این پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۷ هزار و ۵۸۵ میلیارد ریال و ۱۹۳ میلیون یورو به بهره‌برداری رسید، اما بر اساس مستندات موجود، خروجی آن مستقیماً در اختیار صنایع و استان‌های دیگر قرار گرفته و مردم هرمزگان از آن بی‌بهره مانده‌اند.

این در حالی است که هرمزگان یکی از استان‌هایی است که با بحران شدید آب دست‌وپنجه نرم می‌کند و به دلیل استقرار آب‌شیرین‌کن‌ها در سواحل آن، بیشترین تبعات زیست‌محیطی نیز متوجه این استان است. همین مسئله سبب شده این پرسش در میان افکار عمومی تقویت شود که چرا با وجود شرایط بحرانی آب در هرمزگان، سهم واقعی و مستقیمی از این پروژه به مردم استان اختصاص داده نشده است؟

