۲۴ مصدوم به دلیل انحراف مینیبوس در محور آبادان به بندر امام
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: انحراف از جاده مینی بوس در محور آبادان به بندر امام خمینی قبل از بندر شادگان ۲۴ نفر مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افراد افزود: این حادثه صبح امروز پنجشنبه به مرکز هدایت عملیات بحران EOC دانشگاه علوم پزشکی آبادان اطلاع داده شد که بلافاصله هفت دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاهها به محل اعزام شدند.
وی افزود: ۲ مصدوم خانم ۴۹ و ۳۴ ساله به بیمارستان شهید معرفیزاده شادگان و سه خانم ۴۵، ۵۶ و ۶۵ ساله به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند.
افرا گفت: همچنین پنج خانم ۳۹، ۴۵، ۵۰ ، ۵۵ و ۵۲ ساله به بیمارستان آیتالله طالقانی و شهید بهشتی، ۱۳ نفر شامل ۲ خانم۴۰ ساله، ۲ خانم ۴۲ ساله و ۶ خانم ۵۴، ۴۷، ۴۳، ۱۰، ۱۹ و ۴۹ ساله به همراه سه مرد ۱۵، ۴۶ و ۴۷ ساله به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: یک مصدوم ۳۷ساله با رضایت شخصی پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان اعزام نشد.