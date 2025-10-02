به گزارش ایلنا، بخش پیشرفته پت سی‌تی‌اسکن با ارزش تقریبی یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به عنوان یکی از مهم‌ترین واحدهای تشخیصی بیماری سرطان، رسما آغاز به کار کرد.

راه‌اندازی این بخش، امیدهای تازه‌ای را برای کوتاه‌تر شدن صف‌های انتظار و تشخیص دقیق و به‌موقع این بیماری ایجاد کرده است.

بخش پشتیبان اورژانس بیمارستان نمازی نیز با ۴۰ تخت و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این بخش جدید می‌تواند نقش حیاتی در ساماندهی و تسریع فرآیند پذیرش بیماران اورژانسی ایفا کند و پاسخی عملی به مطالبه عمومی مردم باشد.

در کنار پروژه‌های درمانی، خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران بیمارستان نمازی نیز پس از کمتر از پنج ماه و با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

از این پس ۱۱۰ دانشجوی علوم پزشکی در فضایی زیبا و مجهز از خدمات رفاهی بهره‌مند خواهند شد.

همزمان با این پروژه‌ها، ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال، یک دستگاه سونوگرافی مدرن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اتاق سرور بیمارستان نیز به بهره‌برداری رسیدند تا خدمات تشخیصی این مرکز درمانی را تکمیل و تقویت کنند.

انتهای پیام/