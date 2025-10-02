خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور استاندار فارس انجام شد؛

بهره‌برداری از پروژه‌های مهم سلامت شیراز با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان

بهره‌برداری از پروژه‌های مهم سلامت شیراز با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان
کد خبر : 1694746
لینک کوتاه کپی شد.

با دستور و تأکیدات جدی استاندار فارس، حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تلاش‌های شبانه‌روزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همراهی نیک‌اندیشان، در کمتر از ۷ ماه و با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان، چند پروژه مهم در حوزه سلامت و درمان شیراز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش ایلنا، بخش پیشرفته پت سی‌تی‌اسکن با ارزش تقریبی یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به عنوان یکی از مهم‌ترین واحدهای تشخیصی بیماری سرطان، رسما آغاز به کار کرد.

راه‌اندازی این بخش، امیدهای تازه‌ای را برای کوتاه‌تر شدن صف‌های انتظار و تشخیص دقیق و به‌موقع این بیماری ایجاد کرده است.

بخش پشتیبان اورژانس بیمارستان نمازی نیز با ۴۰ تخت و اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این بخش جدید می‌تواند نقش حیاتی در ساماندهی و تسریع فرآیند پذیرش بیماران اورژانسی ایفا کند و پاسخی عملی به مطالبه عمومی مردم باشد.

در کنار پروژه‌های درمانی، خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران بیمارستان نمازی نیز پس از کمتر از پنج ماه و با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

از این پس ۱۱۰ دانشجوی علوم پزشکی در فضایی زیبا و مجهز از خدمات رفاهی بهره‌مند خواهند شد.

همزمان با این پروژه‌ها، ۲ دستگاه رادیولوژی دیجیتال، یک دستگاه سونوگرافی مدرن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اتاق سرور بیمارستان نیز به بهره‌برداری رسیدند تا خدمات تشخیصی این مرکز درمانی را تکمیل و تقویت کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی