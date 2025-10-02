معاون سازمان برنامهوبودجه کشور:
استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص نیازمند توسعه زیرساختهای درمانی است
بخشهای تصویربرداری MRI، توانبخشی و فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر اراک به بهرهبرداری رسید
معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامهوبودجه کشور گفت: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص خود در کشور که مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب را به یکدیگر متصل میکند و همچنین نرخ بالای سوانح و جمعیت سالمند، نیازمند توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن نجفیزاده در مراسم بهرهبرداری از بخشهای تصویربرداری دستگاه MRI، توانبخشی و فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر اراک، افزود: بیمارستان ولیعصر اراک پس از 18 سال انتظار به بهرهبرداری رسیده است، اما برخی بخشهای آن همچنان با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجهاند.
وی ادامه داد: بخشهای عنوان شده در بیمارستان ولیعصر اراک با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده که از این میزان اعتبار 500 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات وزارت بهداشت و سازمان برنامهوبودجه و 400 میلیارد ریال دیگر نیز توسط خیرین تأمین شده است.
معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامهوبودجه کشور اظهار داشت: برای تجهیز بخش توانبخشی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان ولیعصر اراک، حدود 30 میلیارد ریال هزینه شده است. امید میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی، استانی و مشارکت خیرین، این مرکز درمانی بتواند خدمات گستردهتری به مردم ارائه دهد.
نجفیزاده به دیگر پروژه بهداشتی و درمانی که در بیمارستان ولیعصر اراک به بهرهبرداری رسیده است اشاره داشته و تصریح کرد: نخستین بخش توانبخشی این بیمارستان با جذب نیروهای تخصصی شامل 4 پرستار، 3 فیزیوتراپ و 3 کاردرمانگر راهاندازی شده است که اقدامی ارزنده در حوزه اقدامات درمانی محسوب میشود.