خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سازمان برنامه‌وبودجه کشور:

استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص نیازمند توسعه زیرساخت‌های درمانی است

استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص نیازمند توسعه زیرساخت‌های درمانی است
کد خبر : 1694737
لینک کوتاه کپی شد.

بخش‌های تصویربرداری MRI، توانبخشی و فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر اراک به بهره‌برداری رسید

معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور گفت: استان مرکزی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص خود در کشور که مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین نرخ بالای سوانح و جمعیت سالمند، نیازمند توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن نجفی‌زاده در مراسم بهره‌برداری از بخش‌های تصویربرداری دستگاه MRI، توانبخشی و فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر اراک، افزود: بیمارستان ولیعصر اراک پس از 18 سال انتظار به بهره‌برداری رسیده است، اما برخی بخش‌های آن همچنان با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجه‌اند.

وی ادامه داد: بخش‌های عنوان شده در بیمارستان ولیعصر اراک با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که از این میزان اعتبار 500 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه و 400 میلیارد ریال دیگر نیز توسط خیرین تأمین شده است.

معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اظهار داشت: برای تجهیز بخش توانبخشی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان ولیعصر اراک، حدود 30 میلیارد ریال هزینه شده است. امید می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، استانی و مشارکت خیرین، این مرکز درمانی بتواند خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه دهد.

نجفی‌زاده به دیگر پروژه بهداشتی و درمانی که در بیمارستان ولیعصر اراک به بهره‌برداری رسیده است اشاره داشته و تصریح کرد: نخستین بخش توانبخشی این بیمارستان با جذب نیروهای تخصصی شامل 4 پرستار، 3 فیزیوتراپ و 3 کاردرمانگر راه‌اندازی شده است که اقدامی ارزنده در حوزه اقدامات درمانی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی