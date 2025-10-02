به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن نجفی‌زاده در مراسم بهره‌برداری از بخش‌های تصویربرداری دستگاه MRI، توانبخشی و فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر اراک، افزود: بیمارستان ولیعصر اراک پس از 18 سال انتظار به بهره‌برداری رسیده است، اما برخی بخش‌های آن همچنان با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مواجه‌اند.

وی ادامه داد: بخش‌های عنوان شده در بیمارستان ولیعصر اراک با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که از این میزان اعتبار 500 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه و 400 میلیارد ریال دیگر نیز توسط خیرین تأمین شده است.

معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اظهار داشت: برای تجهیز بخش توانبخشی و تأمین نیروی انسانی بیمارستان ولیعصر اراک، حدود 30 میلیارد ریال هزینه شده است. امید می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، استانی و مشارکت خیرین، این مرکز درمانی بتواند خدمات گسترده‌تری به مردم ارائه دهد.

نجفی‌زاده به دیگر پروژه بهداشتی و درمانی که در بیمارستان ولیعصر اراک به بهره‌برداری رسیده است اشاره داشته و تصریح کرد: نخستین بخش توانبخشی این بیمارستان با جذب نیروهای تخصصی شامل 4 پرستار، 3 فیزیوتراپ و 3 کاردرمانگر راه‌اندازی شده است که اقدامی ارزنده در حوزه اقدامات درمانی محسوب می‌شود.

