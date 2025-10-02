معاون رئیس جمهور بر اولویت معیشت مردم و تقویت خدماترسانی در استانهای محروم تاکید کرد
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه رویکرد اصلی دولت،توجه به استانها و معیشت مردم است، از افزایش چشمگیر مجوزهای استخدامی در استانهای محروم و راهاندازی سامانه ۱۲۸ برای رسیدگی به شکایات مردم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیعزاده ظهر امروز در بدو ورود به استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان اظهارداشت: رویکرد اصلی دولت چهاردهم توجه به استانها و معیشت مردم، بهویژه مناطق کمبرخوردار است.
وی افزود: رئیسجمهور همواره تأکید دارد که تحت هر شرایطی باید موضوع معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده مورد توجه ویژه باشند.
رفیعزاده ایجاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم را اقدامی در راستای رسیدگی ویژه به این مناطق عنوان کرد و گفت: وظیفه خود میدانیم به عنوان خدمتگزار مردم، توجه جدی به مسائل و مشکلات معیشتی داشته باشیم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به تبعیت سیاستهای استخدامی از این رویکرد گفت: در حالی که در آزمون دوازدهم کمتر از ۲۰۰ نفر سهمیه استخدامی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته بود، این رقم در آزمونهای اخیر با تعهد خدمت آموزش و پرورش به بیش از ۲ هزار نفر افزایش یافت و در آزمون سیزدهم نیز مجوز استخدام برای یکهزار و هفت نفر صادر شد.
وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامی باید به بخشهایی اختصاص یابد که ارتباط مستقیم با مردم دارند. در ستادهای مرکزی بیش از نیاز نیرو وجود دارد و سیاست ما اعطای مجوز به ستاد دستگاههای اجرایی نیست، بلکه این مجوزها باید به شهرستانها و اداراتی تعلق گیرد که مردم بیشترین مراجعه را دارند.
رفیعزاده با بیان اینکه رئیسجمهور توجه جدی به حذف موازیکاریها و تشکیلات غیرضرور دارد، تصریح کرد: نگاه ما کوچکسازی ستادها و تقویت خدماترسانی در شهرستانها و مناطق مختلف است.
وی از راهاندازی سامانهای برای رسیدگی به شکایات مردم خبر داد و گفت: این سامانه به صورت آزمایشی از ابتدای ماه جاری در سه استان قزوین، البرز و تهران فعال شده است.
رفیعزاده در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما در دولت چهاردهم، کوچکسازی ستادها و تبدیلشدن به خدمتگزار واقعی مردم است.