به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده ظهر امروز در بدو ورود به استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان اظهارداشت: رویکرد اصلی دولت چهاردهم توجه به استان‌ها و معیشت مردم، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار است.

وی افزود: رئیس‌جمهور همواره تأکید دارد که تحت هر شرایطی باید موضوع معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده مورد توجه ویژه باشند.

رفیع‌زاده ایجاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم را اقدامی در راستای رسیدگی ویژه به این مناطق عنوان کرد و گفت: وظیفه خود می‌دانیم به عنوان خدمتگزار مردم، توجه جدی به مسائل و مشکلات معیشتی داشته باشیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به تبعیت سیاست‌های استخدامی از این رویکرد گفت: در حالی که در آزمون دوازدهم کمتر از ۲۰۰ نفر سهمیه استخدامی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته بود، این رقم در آزمون‌های اخیر با تعهد خدمت آموزش و پرورش به بیش از ۲ هزار نفر افزایش یافت و در آزمون سیزدهم نیز مجوز استخدام برای یک‌هزار و هفت نفر صادر شد.

وی تأکید کرد: مجوزهای استخدامی باید به بخش‌هایی اختصاص یابد که ارتباط مستقیم با مردم دارند. در ستادهای مرکزی بیش از نیاز نیرو وجود دارد و سیاست ما اعطای مجوز به ستاد دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه این مجوزها باید به شهرستان‌ها و اداراتی تعلق گیرد که مردم بیشترین مراجعه را دارند.

رفیع‌زاده با بیان اینکه رئیس‌جمهور توجه جدی به حذف موازی‌کاری‌ها و تشکیلات غیرضرور دارد، تصریح کرد: نگاه ما کوچک‌سازی ستادها و تقویت خدمات‌رسانی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف است.

وی از راه‌اندازی سامانه‌ای برای رسیدگی به شکایات مردم خبر داد و گفت: این سامانه به صورت آزمایشی از ابتدای ماه جاری در سه استان قزوین، البرز و تهران فعال شده است.

رفیع‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما در دولت چهاردهم، کوچک‌سازی ستادها و تبدیل‌شدن به خدمتگزار واقعی مردم است.

انتهای پیام/