خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزان فریدنی

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدزمان احمدی ضمن اشاره به اینکه در حادثه طبیعی یاد شده، حدود ۳۰ هزار تن سیب زمینی آسیب دیده است، افزود: متاسفانه این موضوع موجب از بین رفتن ۵۰ درصد از محصول سیب زمینی و نیز افت کیفیت ۵۰ درصد مابقی شده است.

وی در این ارتباط افزود: این سرمازدگی موجب شد ۵۰ درصد ذرت و علوفه یونجه نیز به کلی از بین رفته و ۵۰ درصد دیگر دچار افت کیفیت شود.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن اعلام کرد: کشاورزان این شهرستان در پی خسارت‌های اخیر، متحمل زیانی معادل ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال شده‌اند که بیشترین آسیب به محصول سیب‌زمینی با ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و پس از آن ذرت با ۶۶۵ میلیارد ریال و علوفه یونجه با ۸۵ میلیارد ریال اختصاص دارد.

وی بیان کرد: کشاورزانی که اراضی و محصولات خود را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند، می‌توانند برای دریافت خسارت‌های وارد شده، به دفاتر بیمه مربوطه مراجعه کرده و با تکمیل مراحل اداری، مطالبات خود را دریافت کنند.

احمدی با اشاره به اینکه بیمه کردن محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با آسیب‌های ناشی از سرمازدگی، آفات و دیگر حوادث غیرمترقبه طبیعی است، توصیه کرد: کشاورزان با بیمه کردن محصولات خود می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری به تولید بپردازند و در صورت بروز خسارت، از حمایت‌های مالی برخوردار شوند.

