خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزان فریدنی

خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزان فریدنی
کد خبر : 1694723
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: در پی سرمازدگی چند روز اخیر به یک هزار و ۷۰۰ هکتار سیب زمینی، ۵۰۰ هکتار ذرت و ۲۲۰ هکتار علوفه یونجه، خسارت وارد شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدزمان احمدی ضمن اشاره به اینکه در حادثه طبیعی یاد شده، حدود ۳۰ هزار تن سیب زمینی آسیب دیده است، افزود: متاسفانه این موضوع موجب از بین رفتن ۵۰ درصد از محصول سیب زمینی و نیز افت کیفیت ۵۰ درصد مابقی شده است.

وی در این ارتباط افزود: این سرمازدگی موجب شد ۵۰ درصد ذرت و علوفه یونجه نیز به کلی از بین رفته و ۵۰ درصد دیگر دچار افت کیفیت شود.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن اعلام کرد: کشاورزان این شهرستان در پی خسارت‌های اخیر، متحمل زیانی معادل ۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال شده‌اند که بیشترین آسیب به محصول سیب‌زمینی با ۵ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و پس از آن ذرت با ۶۶۵ میلیارد ریال و علوفه یونجه با ۸۵ میلیارد ریال اختصاص دارد.

وی بیان کرد: کشاورزانی که اراضی و محصولات خود را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند، می‌توانند برای دریافت خسارت‌های وارد شده، به دفاتر بیمه مربوطه مراجعه کرده و با تکمیل مراحل اداری، مطالبات خود را دریافت کنند.

احمدی با اشاره به اینکه بیمه کردن محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با آسیب‌های ناشی از سرمازدگی، آفات و دیگر حوادث غیرمترقبه طبیعی است، توصیه کرد: کشاورزان با بیمه کردن محصولات خود می‌توانند با آرامش خاطر بیشتری به تولید بپردازند و در صورت بروز خسارت، از حمایت‌های مالی برخوردار شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی