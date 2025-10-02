به گزارش ایلنا از اصفهان، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اصفهان در خصوص تامین مالی فوری طرح‌های انرژی خورشیدی در دو مقیاس کوچک و بزرگ اظهار داشت: انرژی خورشیدی از مهم‌ترین اولویت‌های رئیس‌جمهور است و تمام نظام بانکی نیز پشت اجرای این پروژه قرار دارد.

وی افزود: در استان اصفهان، همه کسانی که پروژه‌ای در حوزه انرژی خورشیدی دارند در صورتی که طرح‌هایشان کوچک‌مقیاس باشد، تأمین مالی‌شان نیز در داخل نظام بانکی و بین بانک‌های مختلف پیگیری می‌شود و اگر بزرگ مقیاس از طریق انتشار اوراق سپرده خاص تأمین مالی می‌شوند.

فرزین ادامه داد: در ساختار نظارتی بانک مرکزی، در کشور یک واحد نظارت کلی داریم که شامل نظارت بر استان‌ها و مناطق مختلف است. به عنوان مثال، استان‌هایی مانند اصفهان، یزد و خوزستان هر کدام دارای ناظری هستند و مرکز نظارت در اصفهان سال‌ها است که فعالیت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی اصفهان گفت: با این حال، در حال حاضر دستورالعملی در حال تدوین است که به موجب آن، برخی اختیارات نظارتی به صورت متمرکز در استان‌ها واگذار خواهد شد. هدف این تغییرات این است که حضور بانک مرکزی در مناطق قوی‌تر و مؤثرتر شود و بتوانیم بخش قابل توجهی از وظایف نظارتی را به صورت منطقه‌ای انجام دهیم.

وی تصریح کرد: این پروژه در دست اجرا است و در مرحله پیشرفت قرار دارد. هدف آن است که به جای تمرکز تمام امور در تهران، با ایجاد چند مرکز منطقه‌ای مانند اصفهان که به عنوان مرکزیت منطقه‌ای ایران مطرح می‌شود، نظارت بهتر و دقیق‌تری در استان‌ها صورت گیرد و مسائل محلی به‌سرعت شناسایی و حل شوند.

فرزین افزود: معتقدیم که این اقدام به بهبود کارایی بانک مرکزی و افزایش ارتباط نزدیک‌تر با مناطق مختلف کشور کمک خواهد کرد و در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هفته آینده جلسه مشترکی میان بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای تامین ارز و تسهیلات ریالی در حوزه تأمین دارو برگزار خواهد شد.

