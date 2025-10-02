به گزارش ایلنا، حسنعلی امیری در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس که با حضور رئیس سازمان ملی بهره‌وری و جمعی از مدیران استانی برگزار شد؛ بر لزوم ارتقاء بهره‌وری در مسیر توسعه، از ضرورت رویکردهای علمی و کارشناسی در این زمینه تاکید کرد.

وی با انتقاد از شیوه‌های پرهزینه خدمات‌رسانی در کشور افزود: تصمیم‌گیری‌هایی که بدون توجه به بهره‌وری اتخاذ شود، کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

امیری با تأکید بر لزوم رویکردهای علمی و مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در مدیریت، گفت: باید بررسی کنیم که آیا ستانده‌های حاصل از صرف بودجه، زمان و نیروی انسانی متناسب با نهاده‌ها بوده است یا خیر.

استاندار فارس الزامات، اقتضائات و سه محور اصلی ارتقاء بهره‌وری را آموزش نیروی انسانی، فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی دانست و افزود: تا زمانی که فرهنگ بهره‌وری در ذهن مدیران و شهروندان نهادینه نشود، حتی بهترین برنامه‌ها نیز اثربخشی لازم را نخواهند داشت.

وی همچنین خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی زمان‌بندی‌شده و قابل پایش برای دستگاه‌های اجرایی شد.

استاندار فارس با اشاره به محورهای اولویت‌دار استان در حوزه بهره‌وری، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما در استان، نحوه استفاده از منابع آبی است.

امیری افزود: با توجه به خشکسالی‌های مکرر و تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب باید به‌صورت علمی و هدفمند انجام شود. صرفاً افزایش تأمین آب کافی نیست، بلکه باید بررسی کنیم که آیا از همین منابع موجود، بیشترین بهره را می‌بریم یا خیر.

وی گفت: موضوع ناترازی برق نیز از مسائل اساسی مهم استان است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که توسط مدیرعامل برق منطقه‌ای در جلسه ارائه شد، گام مهمی در جهت رفع این ناترازی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک و پایدار خواهد بود. این مسیر نه‌تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، بلکه با رشد بهره‌وری، ظرفیت تولید برق را در استان افزایش خواهد داد.

استاندار فارس همچنین به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: به مدیرکل جهاد کشاورزی استان تأکید کرده‌ام که بدون افزایش سطح زیرکشت، باید بهره‌وری را بالا ببرد و تولیدات را افزایش دهد. این کار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از فناوری‌های نوین، اصلاح الگوهای کشت و آموزش کشاورزان است. با تحقق این موضوعات، می‌توان به نقطه‌ای رسید که با منابع محدود، بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

امیری خاطرنشان کرد: این اولویت‌ها، مسیر حرکت استان فارس در حوزه بهره‌وری را مشخص می‌کند و دستیابی به آن‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، تدوین برنامه‌های عملیاتی قابل اندازه‌گیری و نظارت مستمر بر اجرای آن‌هاست. بهره‌وری باید در عمل دیده شود، نه در شعار؛ و اثر آن باید در زندگی مردم، رفاه، اشتغال، تولید و کیفیت خدمات ملموس باشد.

در این نشست، گزارشی از اقدامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در زمینه بهره‌وری نیز ارائه شد. استفاده بهینه از منابع آبی، حل ناترازی برق از طریق توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی بدون گسترش سطح زیرکشت از جمله اولویت‌های مطرح‌شده در جلسه بود.

