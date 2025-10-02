معاون سازمان برنامهوبودجه کشور:
500 هزار میلیارد تومان به بخش آموزش و پزشکی کشور تخصیص یافت
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامهوبودجه کشور با تأکید بر اینکه آموزش و بهداشت همواره و در همه شرایط همراه یکدیگر هستند، گفت: 500 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای بخش آموزش و پزشکی کشور تخصیص یافته است.
به گزارش ایلنا، محسن نجفیخواه در جریان بازدید از بیمارستان 144 تختخوابی حضرت فاطمه زهرا شهرستان خمین در جمع خبرنگاران، افزود: 480 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بخش آموزش و پرورش و 100 هزار میلیارد تومان نیز برای وزارت علوم در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیمارستان حضرت فاطمه زهرا شهرستان خمین بهرغم اینکه در سال 1402 پس از 13 سال انتظار به بهرهبرداری رسید، اما با مشکلات و اختلافاتی در زمینه طرح توسعه بیمارستان مواجه است. امیدواریم در شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی راه حلی برای این مشکلات پیدا کنیم.