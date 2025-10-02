به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی روز پنجشنبه دهم مهر ماه در نشست هم‌اندیشی اندیشی مشارکت صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: کل اراضی کشاورزی در لرستان حدود ۷۹۳ هزار هکتار بوده که ۱۸۵ هکتار آن آبی و بقیه اراضی دیم است.

وی با بیان اینکه ۷۷ درصد تولید ما در اراضی آبی اتفاق می‌افتد. ادامه داد: حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن از جمله غلات و حبوبات و محصولات زراعی و ۳۶۰ هزارتن محصولات باغی و حدود ۳۷۰ هزار تن محصولات دامی تولید در استان داریم.

صیادی تصریح کرد: چند محصول باغی داریم که به صورت متمرکز و یکجا کشت می‌شوند.

این مسئول اضافه کرد: یکی از آن‌ها انجیر معمولان و پلدختر است که ۲۰۰۰ هکتار در معمولان و ۵۰۰ هکتار در پلدختر است.

وی اضافه کرد: حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تن تولید انجیر داریم و مزیت آن تولید متمرکز و یکجای آن است و یک ماه زودتر از دیگر استان‌ها به بازار می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: در بخش کشاورزی دنبال زنجیره‌های تولید و ارزش هستیم، اینکه یک ماه زودتر به بازار می‌رسد بیشتر جنبه تازه‌خوری دارد، ما دنبال هستیم زنجیره‌های تولید و ارزش این شهرستان‌ها انجام شود.

وی تصریح کرد: در شهرستان پلدختر حتماً نیاز به سردخانه داریم که با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال کار است، لازم است یک سرمایه‌گذار قبل از برداشت قرارداد بسته شود و ما دنبال ایجاد یک تعاونی هستیم.

صیادی بیان کرد: همچنین محصول انار سیاب کوهدشت را داریم که ۳۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت انار است که ۷۵۰۰ تن در سال میزان تولید آن است و علاوه بر آن ۱۴۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردوی سلسله و دلفان را با تولید سالانه ۳۲۰۰ تن و در شهرستان بروجرد ۳۲۰۰ هکتار باغ سیب با تولید ۶۵۰۰ تن را داریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این عمده محصولات باغی متمرکز است که امکان سرمایه‌گذاری را دارند و در خیلی از محصولات مانند سیب و انجیر یا انار کارهایی انجام شده است.

