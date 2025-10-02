رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
۷۷ درصد تولیدات کشاورزی لرستان در اراضی آبی اتفاق میافتد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در تولید نخود با ۴۵ هزار تن تولید سالانه رتبه دوم کشور را داریم که ۶۰ درصد آن در دلفان تولید میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی روز پنجشنبه دهم مهر ماه در نشست هماندیشی اندیشی مشارکت صنایع تبدیلی استان اظهار کرد: کل اراضی کشاورزی در لرستان حدود ۷۹۳ هزار هکتار بوده که ۱۸۵ هکتار آن آبی و بقیه اراضی دیم است.
وی با بیان اینکه ۷۷ درصد تولید ما در اراضی آبی اتفاق میافتد. ادامه داد: حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن از جمله غلات و حبوبات و محصولات زراعی و ۳۶۰ هزارتن محصولات باغی و حدود ۳۷۰ هزار تن محصولات دامی تولید در استان داریم.
صیادی تصریح کرد: چند محصول باغی داریم که به صورت متمرکز و یکجا کشت میشوند.
این مسئول اضافه کرد: یکی از آنها انجیر معمولان و پلدختر است که ۲۰۰۰ هکتار در معمولان و ۵۰۰ هکتار در پلدختر است.
وی اضافه کرد: حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تن تولید انجیر داریم و مزیت آن تولید متمرکز و یکجای آن است و یک ماه زودتر از دیگر استانها به بازار میرسد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: در بخش کشاورزی دنبال زنجیرههای تولید و ارزش هستیم، اینکه یک ماه زودتر به بازار میرسد بیشتر جنبه تازهخوری دارد، ما دنبال هستیم زنجیرههای تولید و ارزش این شهرستانها انجام شود.
وی تصریح کرد: در شهرستان پلدختر حتماً نیاز به سردخانه داریم که با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال کار است، لازم است یک سرمایهگذار قبل از برداشت قرارداد بسته شود و ما دنبال ایجاد یک تعاونی هستیم.
صیادی بیان کرد: همچنین محصول انار سیاب کوهدشت را داریم که ۳۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت انار است که ۷۵۰۰ تن در سال میزان تولید آن است و علاوه بر آن ۱۴۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردوی سلسله و دلفان را با تولید سالانه ۳۲۰۰ تن و در شهرستان بروجرد ۳۲۰۰ هکتار باغ سیب با تولید ۶۵۰۰ تن را داریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این عمده محصولات باغی متمرکز است که امکان سرمایهگذاری را دارند و در خیلی از محصولات مانند سیب و انجیر یا انار کارهایی انجام شده است.