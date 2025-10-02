خبرگزاری کار ایران
پیشکسوت رسانه و مطبوعات خوزستان در گذشت

پیشکسوت رسانه و مطبوعات خوزستان در گذشت
پیمان نجف‌پور، پیشکسوت رسانه و مطبوعات خوزستان روز گذشته دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، پیمان نجف‌پور، یکی از فعالان خوشنام و مطالبه‌گر رسانه‌ای استان خوزستان، روز گذشته به دلیل ایست قلبی، دار فانی را وداع گفت.

زنده‌یاد نجف پور سال‌های مدیدی در حوزه اطلاع‌رسانی جامعه ی رسانه‌ای خوزستان فعال بوده و از چهره‌های خوش نام این عرصه شناخته می‌شد.

خبرگزاری ایلنا در خوزستان، درگذشت این خبرنگار پیشکسوت را به خانواده محترمش و جامعه‌ی رسانه‌ای استان تسلیت عرض می‌نماید.

 

