پیشکسوت رسانه و مطبوعات خوزستان در گذشت
پیمان نجفپور، پیشکسوت رسانه و مطبوعات خوزستان روز گذشته دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پیمان نجفپور، یکی از فعالان خوشنام و مطالبهگر رسانهای استان خوزستان، روز گذشته به دلیل ایست قلبی، دار فانی را وداع گفت.
زندهیاد نجف پور سالهای مدیدی در حوزه اطلاعرسانی جامعه ی رسانهای خوزستان فعال بوده و از چهرههای خوش نام این عرصه شناخته میشد.
خبرگزاری ایلنا در خوزستان، درگذشت این خبرنگار پیشکسوت را به خانواده محترمش و جامعهی رسانهای استان تسلیت عرض مینماید.