خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور استانداران ایلام و میسان عراق:

اولین تردد رسمی از مرز چیلات انجام شد

اولین تردد رسمی از مرز چیلات انجام شد
کد خبر : 1694665
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار میسان عراق در نخستین تردد رسمی از مرز چیلات، با استقبال مسئولان ارشد ایلام وارد شهرستان دهلران شد؛ مرزی که قرار است اربعین سال آینده پس از تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌اندازی بازارچه رسمی بازگشایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا  از ایلام،  از ساعتی پیش، نخستین تردد رسمی از مرز چیلات انجام گرفت و «استاندار میسان عراق» با استقبال استاندار،  رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام،  و فرمانده سپاه استان وارد شهرستان دهلران شد.

مسئولان استانی اعلام کردند مرز چیلات پس از تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و احداث بازارچه رسمی، در اربعین سال آینده به‌صورت کامل بازگشایی خواهد شد.

این اقدام می‌تواند گامی مهم در توسعه مبادلات اقتصادی، تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و ارتقای روابط دو استان مرزی ایلام و میسان باشد.

مرز چیلات در جنوب استان ایلام و در شهرستان دهلران واقع شده است. این مرز با استان میسان عراق هم‌مرز است و به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران اربعین و همچنین یک کریدور اقتصادی و تجاری بین ایران و عراق تبدیل شود.

این مرز طی سال‌های اخیر در دستور کار مسئولان برای توسعه زیرساخت‌های مرزی قرار گرفته و قرار است با تکمیل جاده دسترسی، احداث بازارچه مرزی و امکانات رفاهی و گمرکی، به صورت رسمی به روی زائران و تجار بازگشایی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی