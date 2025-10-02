اولین تردد رسمی از مرز چیلات انجام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، از ساعتی پیش، نخستین تردد رسمی از مرز چیلات انجام گرفت و «استاندار میسان عراق» با استقبال استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام، و فرمانده سپاه استان وارد شهرستان دهلران شد.

مسئولان استانی اعلام کردند مرز چیلات پس از تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و احداث بازارچه رسمی، در اربعین سال آینده به‌صورت کامل بازگشایی خواهد شد.

این اقدام می‌تواند گامی مهم در توسعه مبادلات اقتصادی، تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و ارتقای روابط دو استان مرزی ایلام و میسان باشد.

مرز چیلات در جنوب استان ایلام و در شهرستان دهلران واقع شده است. این مرز با استان میسان عراق هم‌مرز است و به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران اربعین و همچنین یک کریدور اقتصادی و تجاری بین ایران و عراق تبدیل شود.

این مرز طی سال‌های اخیر در دستور کار مسئولان برای توسعه زیرساخت‌های مرزی قرار گرفته و قرار است با تکمیل جاده دسترسی، احداث بازارچه مرزی و امکانات رفاهی و گمرکی، به صورت رسمی به روی زائران و تجار بازگشایی شود.

انتهای پیام/