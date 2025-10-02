پزشکیان:
باید در ساخت مدارس نگاه خود را از خیرین به سمت مردم منتقل کنیم
رئیسجمهور با بیان این که باید در ساخت مدارس نگاه خود را از خیرین به سمت مردم منتقل کنیم، گفت: ضمن قدردانی از زحمات و تلاش خیرین، مردم را هم باید درگیر کنید تا وارد صحنه شوند و کمک کنند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست عدالت آموزشی در استان هرمزگان گفت: اگر شما و یا ما متکی به این باشیم که دولت کمک کند، همچنان این ساختنها ادامه خواهد یافت، ۴۷ سال از انقلاب گذشته هنوز میخواهیم مدرسه بسازیم.
وی افزود: در سفر سیستان و بلوچستان یکی از مدرسهسازان گفت که ۴۷ سال دیگر طول میکشد که اینجا مدارس بسازیم که گفتم همین امسال تمامش میکنیم. الان در سیستان و بلوچستان با کمک مردم بیش از ۲ هزار مدرسه میسازند و تمامش میکنیم.
پزشکیان ادامه داد: پیرزنی که گوسفند خود را در روستا برای ساخت مدرسه بنابراین باور کنید مردم مشکل را حل میکنند، چطور مساجد در هر محلهای است آیا دولتها ساختن، یا باورها ساختن، دولتها نساختند. اگر باور کنیم که باید بچههای ما خوب آموزش ببینند توانمند شوند اصلا نباید منتظر کسی بود. ساخت ۱۵۰۰ مدرسه با کمک خیرین خیلی کار بزرگی است ولی با مردم کار کمی است.
رئیسجمهور گفت: مثلی در زبان ترکی است که میگوییم وقتی سیل بیاید هیچ چیز جلودارش نیست بنابراین مردم اگر حرکت کنند هیچ چیز جلودار آنها نیست. مردم اگر به میدان بیایند ۱۵ هزار کلاس در عرض یک سال میشود ساخت به شرط اینکه مردم را درگیر کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هر کسی در محله خود در حد توان خود کمک کند، گفت: آینده مملکت ما این بچهها هستند که باید تربیت کنیم اگر خوب تربیت کنیم در آینده، توانمند، باهوش، مستعد، منطقی، راستگو و صادق خواهد شد و اگر بد تربیت کنیم باید در آینده او را در خیابان بگیریم که هدایتش کنیم.
رئیسجمهور با بیان ضربالمثل «خشت اول چون نهد معمار، کج تا ثریا میرود دیوار کج» گفت: از ابتدا بد عمل میکنیم و بعد با پیگیری انتظامی و نیروهای نظارتی به دنبال جلوگیری هستیم.
پزشکیان یادآور شد: خود من که باید مدیریت کنم تخلف میکنم برای اینکه بد یاد گرفتهام، وقتی خوب یاد نگرفتهام و بلد نیستم با دوستم و همکارم به درستی صحبت کنم و با قلدری حرف میزنم، فکر میکنم همه سطح پایین هستند.
وی تصریح کرد که همه انسانها توانمندیهای خاص خود را دارند فقط باید این باور را ایجاد کنیم که همه میتوانند به جایی برسند و باید ذات درونیشان را بتوانیم شکوفا کنیم.
رئیسجمهور در ادامه گفت: باید کاری کنیم که درون بچههایمان شکوفا شوند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت؛ جایگاه آدمیت.
وی افزود: به معدن نباید افتخار کنیم در حالی که انسانها ارزشمندتر هستند؛ باید به این بچهها افتخار کنیم فقط باید معدن درونی و روح درون او را شکوفا کنیم.
پزشکیان ادامه داد: روزانه ۸ میلیون بشکه نفت و گاز تولید میکنیم؛ ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف این میزان، معادل ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.
وی با تاکید بر لزوم صرفهجویی در هزینهها و مصرف انرژی گفت: میشود با ۱۰ درصد صرفهجویی در مصرف نفت، گاز و انرژی میتوان معیشت و زندگی و مسکن مردم را سامان داد، این رقم معادل سالانه بین ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار است.
پزشکیان با بیان اینکه کارمندان و مدیران میتوانند با کار کردن در اتاقهای کوچکتر به صرفهجویی در مصرف انرژی و سرمایش و گرمایش، کمک کنند به مشاهدات سفر اخیر خود در ساختمان سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: در سازمان ملل، راهرو را پارتیشنبندی کرده و مدیران در آنجا مشغول کار بودند و در اتاقهای ۲ در ۳، در کنار اتاق دبیر کل، کار میکردند.
رئیسجمهور با اشاره به تهدیدهای کشورهای اروپایی علیه کشورمان، بیان داشت: میگویند با اسنپبک، شما را تحریم میکنیم در حالی که ما خودمان، خودمان را تحریم کردهایم، آنهایی که نفت و گاز و سوخت ندارند و این منابع را میخرند چگونه زندگی میکنند؟ ما اینها را داریم و گرسنه هستیم.
پزشکیان در ادامه گفت: اگر مردم به میدان بیایند هر کاری دلمان بخواهد میتوانیم انجام دهیم. نباید اجازه دهیم فرزندان ما در فضای نامناسبی قرار بگیرد، در این صورت است که میتوانیم راهی پیدا کنیم. وی یادآور شد: در تهران خانوادهای است که ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون برای ثبتنام فرزندش در مدرسه می پردازد، من نمیتوانم بچههای خودم را آموزش بدهم لذا اینها را داریم تغییر میدهیم.
پزشکیان با بیان این که باید در ساخت مدارس نگاه خود را از خیرین به سمت مردم منتقل کنیم، گفت: پیرزنی که برای ساخت مدرسه، گوسفند خود را بخشیده، یعنی کل زندگیاش را هدیه داده است و این خیلی با ارزشتر از این است که من یک یا دو ساعت یا یکی دو روز حقوقم را برای مدرسهسازی بگذارم، بنابراین آدمهایی در روستاها و محلهایی هستند که حاضرند چنین کارهایی را انجام دهند.
رئیسجمهور افزود: مردم را به صحنه بیاورید و نپذیریم که مدارس بچههایمان جای نامناسبی باشد. باید به رفع مشکل مناطق محروم بیشتر توجه شود.
وی ادامه داد: در رابطه با کیفیت آموزش داریم کار میکنیم. برای سختافزار و سیستم آن و نوع آموزش کار میشود نمیدانم چقدر عملیاتی شده یا فقط تئوری است اما معتقدم باید روش آموزش اصلاح شود.
پزشکیان در ادامه با تاکید بر این که باید مشکل ممکلت را بدون اینکه وابسته شویم، حل کنیم گفت: میدانید چرا ما را از اسنپبک میترسانند زیرا زندگی خود را به نفت و گاز وصل کردهایم.
وی افزود: من به روزی فکر میکنم که نه نفت و نه گاز داریم، آیا باید بمیریم؟ معلمان عزیز باید به بچهها چیزی یاد بدهند تا بتوانند مملکت خودشان را بسازند. مملکتی که ساختهاند، خوردن از سرمایه است و اگر سرمایه تمام شد چه کاری باید بکنیم. جناحی، دستهای، قومی و جنسیتی نباید به موضوعات نگاه کنیم.
رئیسجمهور ادامه داد: از زحمات شما تشکر میکنم، یک مقدار ساختار عملیاتی را باید به سمت مردم هم بکشید، خیرین که زحمت میکشند و تلاش میکنند قابل قدردانی است اما مردم را هم باید درگیر کنید تا وارد صحنه شوند و کمک کنند.
پزشکیان گفت: نباید بگذاریم مدرسه از نظر فضا و تجهیزات نامناسب باشد، نباید بگذاریم کیفیت آموزش غیر استاندارد باشد، اینها سرمایههای ما هستند از همه چیز برای من مهمتر هستند، خیلی مهمتر از این هستند که یک ساختمان افتتاح میکنند و یک لشگر آدم برای افتتاح آن میآیند.
وی افزود: من در دولت هم گفتم، مثلا یک دستگاه اسکن میآورند و زمین و زمان را به هم میریزند که داریم این دستگاه را افتتاح میکنیم در حالیکه آن را انسان ساخته است و انسان سازنده آن دستگاه، ارزش دارد وگرنه وسیله ساخته شده که یک آهنپاره است ، باید قدر انسان سازنده آن وسیله را بدانیم.
رئیسجمهور با طرح این سوال که چرا اسرائیلیها دانشمندان ما را ترور میکنند؟ گفت: چون آنها سرمایه ما هستند و از دانشمندان ما میترسند. ساختمان صد بار هم خراب شود باز میتوان آن را ساخت، بنابراین انسانها مهمتر از ساختمان، دستگاه، تجهیزات و ابزار هستند، آنها هستند که ابزارها را میسازند.
وی گفت: اگر به حساب دولت و مجلس باشیم بسیاری از کارها انجام نمیشود؛ مهر ماه امسال ۲۲۰۰ مدرسه افتتاح شد که اعتبار دولتی خاصی هم نداشت.
پزشکیان افزود: هنوز مردم را باور نکردهایم، اگر مردم بدانند که ما میخواهیم فرزندان آنها با بهترین کیفیت و در فضا و روش مناسب آموزش ببینند، حتما کمک میکنند. مردم باید باور کنند که میخواهیم بچههایشان را درست آموزش دهیم.
رئیس جمهور ادامه داد: باید در کار خود بازنگری داشته باشیم و فضا، تجهیزات و روش آموزش را تغییر دهیم؛ کافی است بخواهیم، اگر منتظر دولت بمانید، بچههایتان بیسواد، بزرگ میشوند و هیچ کاری نمیتوان کرد.