نماینده اورامانات:
محور قزانچی – روانسر شریان حیاتی توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه است
نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت محور قزانچی – روانسر، این مسیر را یکی از شریانهای حیاتی توسعه صادرات، گردشگری و زیرساختهای خدماتی اورامانات دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر و تخصیص اعتبارات ویژه برای تسریع در اجرای پروژههای راهسازی منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس در مجلس، در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم محور سهراهی قزانچی–روانسر و افتتاح پنج کیلومتر از محور روانسر–پاوه(بیاشوش) ضمن قدردانی از حضور امام جمعه روانسر، فرماندار و مدیران کل حوزه راه، و یادآوری پیام وزیر راه و شهرسازی به مردم اورامانات با بیان اینکه شناخت دقیق از ظرفیتها و مشکلات چهار شهرستان حوزه انتخابیه، لازمه برنامهریزی توسعهای است، اظهار داشت: «اگر در این چهار شهرستان حضور داشته باشیم و وضعیت منطقه را از نزدیک لمس کنیم، میتوانیم به خوبی تنگناهای توسعه را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای رفع آن ارائه دهیم. مسیر قزانچی – شوشمی و همچنین محور جوانرود – شیخصله از جمله مسیرهای کلیدی هستند که نه تنها ارتباط منطقه با مرزهای رسمی کشور را تسهیل میکنند، بلکه ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و رونق گردشگری دارند.»
وی با اشاره به وضعیت نامناسب راهها و افزایش تصادفات جادهای افزود: «متأسفانه تنها در یک سال گذشته ۱۷ فقره تصادف منجر به فوت با ۲۹ جانباخته و بیش از ۱۶۳ مورد تصادف منجر به جرح در این مسیرها ثبت شده است. این آمار نشان میدهد که مسیرها به شرایط بحرانی رسیده و نیازمند توجه فوری در زمینه ایمنی و توسعه زیرساختها هستند. مردم انتظار دارند که نمایندگان و مسئولان در این حوزه ورود جدی داشته باشند و ما نیز وظیفه خود را در مجلس انجام میدهیم.»
نماینده مردم اورامانات با قدردانی از تلاشهای وزارت راه و شهرسازی، استانداری کرمانشاه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تصریح کرد: «با پیگیریهای مستمر، کل ۴۶ کیلومتر مسیر قزانچی – روانسر به مناقصه گذاشته شد و پیمانکار پروژه مشخص گردید. بر اساس قرارداد، پروژه ظرف ۳۶ ماه تکمیل خواهد شد، اما با تلاشهای انجامشده امید داریم بخشی از مسیر زودتر به بهرهبرداری برسد تا مردم شاهد تحولی ملموس در این محور باشند.»
یوسفی با تأکید بر همکاری مجموعه دولت و مجلس در پیشبرد پروژههای زیرساختی اورامانات اظهار داشت: «پیگیریهای متمرکز برای اخذ اعتبارات ماده ۲۳ و ۵۶، همچنین اجرای طرحهای مطالعاتی مسیر جوانرود – شیخصله انجام شده و مراحل نهایی خود را طی میکند. همچنین تلاش داریم محور قزانچی – شوشمی از بزرگراه کربلا منفک شده و ردیف اعتباری مستقلی برای آن تعریف شود تا سرعت اجرای پروژه افزایش یابد.»
وی افزود: «خوشبختانه با حضور و همراهی استاندار، معاونین محترم و مسئولان شرکت زیرساخت، اشراف کامل به پروژههای عمرانی منطقه داریم و با تخصیص بهموقع منابع، این پروژهها با جدیت و سرعت بیشتری پیش خواهند رفت. مردم اورامانات قدردان خدمات انجامشده هستند و هر اقدامی که در این منطقه اجرا شود، بازتاب اجتماعی و روانی آن بسیار گسترده خواهد بود.»
رستگار یوسفی همچنین با اشاره به اهمیت توجه ویژه به اورامانات در حوزههای مختلف ادامه داد: «این منطقه بهعنوان پیشانی نظام در غرب کشور نیازمند برنامهریزی دقیق و توسعه زیرساختی پایدار است. هر خدمتی که در حوزه راه، بهداشت، درمان و خدمات شهری ارائه شود، آثار ماندگار اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و میتواند زندگی مردم را به شکل ملموسی ارتقا دهد.»
وی تأکید کرد: «با نیت خالص و تلاش مسئولان، امیدواریم پروژههای راهسازی اورامانات همچون باند دوم محور قزانچی – روانسر، مسیر جوانرود – شیخصله و سایر پروژههای کلیدی منطقه به سرعت به بهرهبرداری برسد و شاهد توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم این منطقه باشیم.»
ماموستا محمد محمودی، امام جمعه اهل سنت روانسر، در این مراسم گفت: «حضور حبیبی، استاندار محبوب کرمانشاه، جناب یوسفی، نماینده مردم شریف اورامانات در مجلس شورای اسلامی، خانم جشن پرور، فرماندار روانسر و سایر مسئولان و مهمانان، مایه افتخار و خرسندی است. آغاز عملیات اجرایی محور مهم روانسر – قزانچی، نویدبخش توسعه و پیشرفت شهرستان روانسر و استان کرمانشاه است.»
امام جمعه روانسر با اشاره به حوادث ناگوار سالهای گذشته در مسیرهای ارتباطی شهرستان اظهار داشت: «مسیرهای روانسر – کرمانشاه، روانسر – پاوه و روانسر – جوانرود از جمله محورهایی هستند که شاهد تصادفات پرخطر و خسارات جانی و مالی بودهاند. اجرای این پروژه با رعایت کامل استانداردهای فنی نه تنها تردد را تسهیل میکند، بلکه گامی مهم در کاهش حوادث و افزایش امنیت منطقه به شمار میرود.»
وی افزود: «امیدواریم این اقدام مقدمهای برای بازنگری و ارتقای ایمنی سایر محورهای شهرستان باشد. ایجاد زیرساختهای مدرن و ایمن علاوه بر افزایش امنیت، زمینهساز توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و رفاه اجتماعی مردم خواهد بود.»
امام جمعه روانسر ضمن قدردانی از حمایت مسئولان عالیرتبه، به ویژه معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار کرمانشاه، تاکید کرد: «این همراهی و همدلی نویدبخش آیندهای روشن و آباد برای شهرستان و استان است و امیدواریم این پروژه به گامی مهم در جهت تحقق توسعه پایدار و همهجانبه تبدیل شود.»
در ادامه، خدیجه جشن پرور، فرماندار روانسر، با ابراز خوشحالی از تحقق یکی از مطالبات چند دههای مردم اورامانات گفت: «محور روانسر – قزانچی یکی از مسیرهای پرحادثه و ناایمن منطقه بود که متأسفانه هر هفته شاهد تصادفات جانی و مالی بودیم. امروز با آغاز عملیات اجرایی و نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی، استاندار کرمانشاه و نماینده مردم، نقطه عطفی در ارتقای ایمنی و توسعه اقتصادی منطقه رقم خورده است.»
فرماندار روانسر ادامه داد: «این محور نه تنها امنیت تردد را افزایش میدهد، بلکه ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و تجاری منطقه را نیز فعال خواهد کرد. با توسعه زیرساختها و افتتاح مسیرهای جدید، مردم اورامانات و مسافران به زودی از مزایای این پروژه بهرهمند خواهند شد.»
خانم جشن پرور ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر مسئولان استانی و کشوری گفت: «این پروژه نتیجه همکاری جمعی دولت، مجلس و مدیران کل استان است و نویدبخش آیندهای آباد و پرامید برای منطقه اورامانات خواهد بود.»
پروژه محور روانسر – قزانچی با اهدافی همچون کاهش تصادفات، افزایش ایمنی، تسهیل تردد و توسعه اقتصادی منطقه طراحی و اجرا میشود و انتظار میرود با بهرهبرداری کامل آن، شهرستان روانسر به الگویی موفق در توسعه پایدار استان کرمانشاه تبدیل شود.