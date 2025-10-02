به دنبال حذف مشاغل در انتقال بازار دروازه کازرون نبودیم

به گزارش ایلنا، مسعود زارعی با تاکید بر این مطلب که ساماندهی دروازه کازرون از مطالبات جدی مردم بود که با احداث بازار پروتین در خیابان کارگر به عنوان یک مطالبه در دستور کار کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای ششم از سال ۱۴۰۰ آغاز شد .

به باور زارعی در مسیر انتقال بازار هدف احیا مشاغل بوده است نه تنها جمع آوری که در همین راستا پلمپ تعدادی از واحدهای صنفی دروازه کازرون طی دو روز گذشته با همکاری مجموعه قضایی استان و کارگروه ماده پنج استانداری و مهم تر از آن اطلاع رسانی به کسبه از هفته های قبل صورت گرفته است .

وی افزود: با ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵، ممنوعیت فعالیت صنوف در محدوده دروازه کازرون قطعی خواهد شد و شهرداری می‌تواند نسبت به پلمب واحدهای متخلف اقدام کند.

زارعی ادامه داد: ساماندهی این بازار در سه بخش تکمیل بازار پروتئین، تعیین تکلیف محور دروازه کازون و انتقال مشاغل در طرح تفضیلی و متعاقب آن تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵ دنبال شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، فعالیت سه حرفه میوه‌فروشی، ماهی و پروتئین در این محور ممنوعیت دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز همچنین عنوان کرد: تعدادی از کسبه(حدود ۶۰ پلاک) در همان ابتدا منطقی پذیرفتند و همکاری کردند و مابقی کسبه نیز با تصمیم قطعی مرجع قضایی صورت گرفت وهشدارهای لازم طی روزهای گذشته به صورت پیامک به کسبه اعلام شده بود.

پلمپ واحدهای صنفی دروازه کازرون به معنای پایان فعالیت نیست

زارعی تصریح کرد: پلمپ واحدهای صنفی دروازه کازرون به معنای پایان فعالیت نیست بلکه تغییر صنوف مطرح است و صنوفی که مجوز دارند فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه روز گذشته اعمال قانون انجام شد، از این اقدام به عنوان یک حرکت جراحی‌گونه یاد کرد و گفت: امید است هرچه سریعتر کسبه باقی مانده در بازار متبوع مستقر شوند.

بازار پروتین فعال است

به گفته زارعی، هم‌اینک حدود ۷۰ درصد ظرفیت بازار پروتئین فعال است و با مجموعه لوازم خانگی، رونق خوبی در این موقعیت مکانی شکل گرفته است.

رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست وخدمات شهری درباره راهکارهای شورای شهر شیراز درباره انتقال آسان واحدهای صنفی به بازار پروتین گفت: یکی از مصوبات شورای شهر، سه ماه دوره تنفس برای تجهیز و دکوربندی مجتمع بازار پروتئین به اصناف دروازه کازرون بود که در امر ساماندهی این مهلت به پنج ماه افزایش یافت.

زارعی تصریح کرد: کسبه دروازه کازرون تا ۵ ماه نیاز به پرداخت اجاره بهاء غرفه خود در بازار پروتئین ندارند و به جای اینکه قرارداد یکساله اجاره بنویسند، این قراردادها سه ساله بسته می‌شود و اجاره بها بعد از تنفس پنج ماه بصورت پلکانی دریافت می شود.

عضو شورای شهر شیراز در پایان تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های دیگر کسبه این بود که‌ قیمت‌های غرفه‌های بازار پروتئین در فضای رقابتی بیافتد و قیمت‌های اجاره افزایش یابد که برای رفع این مسئله، شهرداری یکسری تمهیدات را با بهره‌بردار بازار در نظر گرفت و در نهایت موضوع به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده شد تا قیمت اجاره تک تک غرفه‌ها مشخص شود.

انتهای پیام/