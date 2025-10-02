پزشکیان وارد هرمزگان شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در راس هیاتی عالی‌رتبه با استقبال حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، محمد آشوری تازیانی استاندار و شماری از مسئولان استانی وارد بندرعباس شد؛ سفری که تمرکز آن بیشتر بر توسعه اقتصادی این استان و همچنین بررسی راهکارهای تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد خواهد بود و انتظار می‌رود این سفر دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه رونق سرمایه‌گذاری و ارتقای زیرساخت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

رییس جمهور پزشکیان در جریان این سفر از چندین پروژه اقتصادی و عمرانی استان بازدید و افتتاح خواهد کرد و نشست‌هایی نیز با نخبگان، مسئولان محلی و فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد.

هرمزگان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و تجاری کشور، همواره جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای دولت داشته و سفر رئیس‌جمهور می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر ارتقای جایگاه این استان در اقتصاد ملی باشد.

همزیستی که نه، همدلی مردم شیعه و سنی استان هرمزگان و ارتباطات و پیوندهای قومی آنان با یکدیگر از یک سو و فراهم کردن سخاوتمندانه فضای کار و فعالیت برای تمامی اقوام ایرانی و اهالی استان‌های مختلف، تصویری تمام نما از وفاق در این استان پدید آورده و کافیست گردشی کوتاه در بندرعباس، مرکز استان داشته باشید تا متوجه شوید این شهر یک ایران کوچک است.

استان هرمزگان با دارابودن افزون بر ۹۰۰ کیلومتری ساحل از مرز سیستان و بلوچستان در شرق و حاشیه دریای عمان تا مرز بوشهر در غرب و خلیج‌فارس طولانی‌ترین ساحل کشور را در حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان و سواحل مَکُران به خود اختصاص داده است و راهبردی ترین جزایر ایران با ذخایر عظیم نفت و گاز در همین استان نهفته است؛ هرمزگان با دارابودن ۷۱ هزار و ۱۹۳ کیلومتری مساحت در پهنه خشکی، هشتمین استان کشور به لحاظ پهناوری در خشکی محسوب می‌شود.

هرمزگان به واسطه قرارگیری در جوار خلیج‌فارس و دریای عمان که در زمانی به مجموع آن‌ها دریای پارس گفته می‌شد موقعیت ممتازی برای فعالیت‌های تجاری خصوصا اقتصاد دریامحور دارد و پیشینه تاریخی آن گواهی می دهد که این استان یک مزیت فوق‌العاده برای کشور عزیزمان ایران به شمار می رود.

