پزشکیان وارد هرمزگان شد
مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان روز پنجشنبه در جریان یک سفر رسمی استانی از طریق فرودگاه بینالمللی بندرعباس وارد هرمزگان شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در راس هیاتی عالیرتبه با استقبال حجتالاسلام و المسلمین محمدعبادیزاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، محمد آشوری تازیانی استاندار و شماری از مسئولان استانی وارد بندرعباس شد؛ سفری که تمرکز آن بیشتر بر توسعه اقتصادی این استان و همچنین بررسی راهکارهای تسهیل تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد خواهد بود و انتظار میرود این سفر دستاوردهای قابلتوجهی در زمینه رونق سرمایهگذاری و ارتقای زیرساختهای منطقه به همراه داشته باشد.
رییس جمهور پزشکیان در جریان این سفر از چندین پروژه اقتصادی و عمرانی استان بازدید و افتتاح خواهد کرد و نشستهایی نیز با نخبگان، مسئولان محلی و فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد.
هرمزگان بهعنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تجاری کشور، همواره جایگاه ویژهای در برنامههای توسعهای دولت داشته و سفر رئیسجمهور میتواند نقطهعطفی در مسیر ارتقای جایگاه این استان در اقتصاد ملی باشد.
همزیستی که نه، همدلی مردم شیعه و سنی استان هرمزگان و ارتباطات و پیوندهای قومی آنان با یکدیگر از یک سو و فراهم کردن سخاوتمندانه فضای کار و فعالیت برای تمامی اقوام ایرانی و اهالی استانهای مختلف، تصویری تمام نما از وفاق در این استان پدید آورده و کافیست گردشی کوتاه در بندرعباس، مرکز استان داشته باشید تا متوجه شوید این شهر یک ایران کوچک است.
استان هرمزگان با دارابودن افزون بر ۹۰۰ کیلومتری ساحل از مرز سیستان و بلوچستان در شرق و حاشیه دریای عمان تا مرز بوشهر در غرب و خلیجفارس طولانیترین ساحل کشور را در حاشیه خلیجفارس و دریای عمان و سواحل مَکُران به خود اختصاص داده است و راهبردی ترین جزایر ایران با ذخایر عظیم نفت و گاز در همین استان نهفته است؛ هرمزگان با دارابودن ۷۱ هزار و ۱۹۳ کیلومتری مساحت در پهنه خشکی، هشتمین استان کشور به لحاظ پهناوری در خشکی محسوب میشود.
هرمزگان به واسطه قرارگیری در جوار خلیجفارس و دریای عمان که در زمانی به مجموع آنها دریای پارس گفته میشد موقعیت ممتازی برای فعالیتهای تجاری خصوصا اقتصاد دریامحور دارد و پیشینه تاریخی آن گواهی می دهد که این استان یک مزیت فوقالعاده برای کشور عزیزمان ایران به شمار می رود.