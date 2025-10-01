خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله خرس به کشاورز روستای زرین کمر؛ انتقال مصدوم به بیمارستان آمل

حمله خرس به کشاورز روستای زرین کمر؛ انتقال مصدوم به بیمارستان آمل
کد خبر : 1694461
لینک کوتاه کپی شد.

یک کشاورز اهل روستای زرین کمر از توابع بخش بلده در پی حمله خرس به شدت زخمی شد و برای ادامه درمان به بیمارستان آمل منتقل گردید. این حادثه در حین بازدید کشاورز از باغ خود به وقوع پیوست.

به گزارش ایلنا، بخشدار بلده نور از وقوع حادثه‌ای در روستای زرین کمر خبر داد و گفت: یک کشاورز اهل این روستا به دلیل حمله خرس به شدت زخمی شده و هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

الهه طالبی افزود: این حادثه ساعاتی پیش در محدوده جلال‌آباد این روستا رخ داد. کشاورز که به همراه فرزند خود در حال بازدید از باغش بود، ناگهان با خرسی روبرو شد که به او حمله کرد. شدت جراحت به حدی بود که بلافاصله کشاورز را به بیمارستان بلده منتقل کردند، اما با توجه به وخامت وضعیت، وی پس از هماهنگی‌های لازم به بیمارستان آمل منتقل شد.

 بر اساس آخرین گزارش‌ها، کشاورز مصدوم طی سه مرحله تحت عمل جراحی قرار گرفته و امیدواریم روند درمان او بهبود یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی