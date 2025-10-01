حمله خرس به کشاورز روستای زرین کمر؛ انتقال مصدوم به بیمارستان آمل

به گزارش ایلنا، بخشدار بلده نور از وقوع حادثه‌ای در روستای زرین کمر خبر داد و گفت: یک کشاورز اهل این روستا به دلیل حمله خرس به شدت زخمی شده و هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

الهه طالبی افزود: این حادثه ساعاتی پیش در محدوده جلال‌آباد این روستا رخ داد. کشاورز که به همراه فرزند خود در حال بازدید از باغش بود، ناگهان با خرسی روبرو شد که به او حمله کرد. شدت جراحت به حدی بود که بلافاصله کشاورز را به بیمارستان بلده منتقل کردند، اما با توجه به وخامت وضعیت، وی پس از هماهنگی‌های لازم به بیمارستان آمل منتقل شد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، کشاورز مصدوم طی سه مرحله تحت عمل جراحی قرار گرفته و امیدواریم روند درمان او بهبود یابد.

