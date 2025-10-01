خبرگزاری کار ایران
تا اطلاع ثانوی محور شهرکرد – اصفهان از سمت تونل رخ مسدود شد

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شهرکرد، از مسدود شدن محور شهرکرد – اصفهان در محدوده تونل رخ تا اطلاع ثانوی به دلیل انجام عملیات دوطرفه‌سازی خبر داد و اعلام کرد: مسیر جایگزین برای تردد، محور تونل فجر تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی مولایی  با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به ضرورت اجرای عملیات ایمنی و دوطرفه‌سازی در داخل تونل رخ، محور شهرکرد – اصفهان از این مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است و امکان تردد وجود ندارد.

وی افزود: برای جلوگیری از اختلال در تردد و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، محور تونل فجر به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده و رانندگان می‌توانند از این مسیر رفت و برگشت خود را انجام دهند.

مولایی تصریح کرد: پس از اتمام عملیات، ضمن بازگشایی محور، جریان ترافیک در مسیر تونل رخ به صورت رفت و برگشت هدایت خواهد شد که زمان دقیق آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شهرکرد در پایان از رانندگان خواست در طول سفر ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با عوامل راهداری همکاری لازم را داشته باشند و آخرین اطلاعیه‌های رسمی را از طریق رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

