عامل قتل در مراسم عروسی دستگیر شد

به گزارش ایلنا از قزوین، امیرحسام عزیزی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکزفوریت های پلیسی 110 مبنی بر فوت یک جوان 26 ساله بر اثر جراحات سلاح سرد در یکی از مراکز درمانی شهر قزوین، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با حضور در مرکز درمانی و شناسایی هویت مقتول، بلافاصله تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان تشکیل و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان این جنایت آغاز شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین ادامه داد: بررسی های اولیه نشان داد، مقتول در روز حادثه و در جریان یک مراسم عروسی با چند نفر درگیر و بر اثر اصابت ضربات چاقو مجروح شده که در نهایت به علت شدت جراحات وارده جان خود را در بیمارستان از دست داده است.

عزیزی با اشاره به اینکه با تلاش های فنی و پلیسی کارآگاهان در اقدامی ضربتی عوامل حاضر در این درگیری در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: متهم اصلی این جنایت در تحقیقات فنی پلیس به قتل اعتراف و با راهنمایی متهم آلت قتاله کشف شد.

وی در پایان گفت: متهم اصلی و دیگر افراد دخیل در این جنایت جهت سیر مراحل قضائی با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

