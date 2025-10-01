خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری گلستان:

هدف نهایی دادستان‌ها تأمین منافع عمومی مردم است

هدف نهایی دادستان‌ها تأمین منافع عمومی مردم است
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: هدف نهایی دادستان‌ها تأمین منافع عمومی مردم است. در سفرهای اخیر ریاست قوه قضاییه به گلستان، پیگیری‌ها و اقدامات دادستان مرکز استان نقش مهمی در تحقق مصوبات داشت و  حمایت‌ها و تلاش‌ها قطعاً در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنای گلستان، حیدر آسیابی در مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان با تأکید بر جایگاه مهم دادستان‌ها در پیشبرد اهداف قضایی و صیانت از حقوق عمومی گفت: بی‌تردید دادستان‌ها به عنوان پیشران، نقشی کلیدی در تحقق عدالت و اقتدار قضایی دارند. 

حیدر آسیابی افزود: وظایف گسترده دادستان‌ها باعث شده است آنان نه تنها مظهر اقتدار دستگاه قضایی باشند بلکه منشاء اقتدار ضابطین نیز محسوب شوند. دادستان حافظ حقوق عمومی است و در جایگاه مطالبه‌گری می‌تواند ترک فعل مدیران را مورد بازخواست قرار دهد. 

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که اقدامات دادستان‌ها محدود به پرونده‌های کیفری نیست، افزود: چه بسا با یک تصمیم قضایی به موقع، تأثیری فراتر از یک حکم رسمی ایجاد شود و هدف نهایی دادستان‌ها تأمین منافع عمومی مردم است. 

آسیابی در ادامه با قدردانی از خدمات آقای اسپانلو در دوران حدود چهارساله مسئولیتشان به عنوان دادستان مرکز استان گفت: آقای اسپانلو شخصیتی علمی، جهادی و انقلابی بودند که با مدیریت میدانی و قاطعانه توانستند دادستانی مرکز استان را به خوبی اداره کنند و خدمات ارزنده ایشان در ذهن مردم شریف استان گلستان ماندگار خواهد شد و رضایت مقامات عالی قضایی نیز گواه عملکرد موفق ایشان است. 

وی ادامه داد: از امروز ایشان در جایگاه رئیس دفتر دادستان کل کشور به خدمت ادامه خواهند داد و برایشان آرزوی موفقیت داریم.

