رئیس اتاق بازرگانی فارس انتقاد کرد؛
فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات باید از ۱۸ سامانه عبور کنند
تکلیف نظریه دولت در اقتصاد را روشن کنید
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز با انتقاد از ساختار دستوری اقتصاد ایران تاکید کرد: نامشخص بودن نقش دولت، مهمترین مانع رقابتپذیری بخش خصوصی و دستیابی به بهرهوری پایدار است.
به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان امروز ٩ مهرماه در نشست تخصصی توسعه بهره وری در اقتصاد استان فارس که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، اظهارکرد: تا زمانی که جایگاه دولت در اقتصاد مشخص نشود، امکان رقابتپذیری بخش خصوصی و دستیابی به بهرهوری پایدار فراهم نخواهد شد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران با مکانیزمهای بسته و نظارتهای خشک، عملا فرصت رقابت بخش خصوصی با کشورهای همسایه را از بین برده است؛ حتی با وجود یارانه انرژی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با اشاره به شرایط بخش کشاورزی بیان کرد: محصولات کشاورزی ما با وجود بهرهمندی از آب ارزان نیز توان رقابت ندارند و این موضوع باید در بررسی عوامل بهرهوری مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان افزود: یکی از اصلیترین موانع ارتقای بهرهوری، نامشخص بودن نقش دولت در اقتصاد است؛ اگر حاکمیت درباره نقش دولت در اقتصاد تعیین تکلیف کند، میتوان گام بلندی در مسیر ارتقای بهرهوری برداشت.
بروکراسی ۱۸ سامانه در برابر یک فعالیت
وی با اشاره به مشکلات ساختاری گفت: فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات باید از ۱۸ سامانه مختلف عبور کنند، در حالی که در کشورهای رقیب اینچنین فعالیتی صرفا در یک سامانه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس اظهار کرد: بهرهوری نیروی کار نیز به دلیل نبود رضایت شغلی پایین است و در این ارتباط نیز بازنگری در قانون کار ضرورت دارد.
حمیدیان، تحریمها را در برخی موارد بهانهای برای سوءمدیریت دانست و ادامه داد: متاسفانه در برخی بخشها و حوزهها که عملکردها بد بوده، تحریمها بهانه خوبی برای توجیه آن عملکرد بوده است.
وی بیان کرد: به نظر میرسد آنچه باعث شده نتوانیم در کشور رشد پایدار داشته باشیم، علتش نبود بهرهوری است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس بر لزوم کاهش قوانین زائد در نظام اداری و بروکراسی تاکید کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، تعلیق برخی قوانین که موجب شتاب گرفتن برخی فعالیتها شد، نشان داد که مقررات پیچیده تا چه اندازه باعث رسوب کالا در گمرکات شده است.
حمیدیان بودجه عمومی کشور را مهمترین رکن اقتصاد دانست و افزود: نمیتوان از بخش خصوصی مالیات گرفت اما این بخش نتایج آن را نبیند.
وی بر لزوم حذف سلطه بخشهای نامولد از بودجه تاکید کرد و گفت: سازمان بهرهوری باید در این زمینه پیشنهادهای لازم را به مجلس و دولت ارائه دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس ادامه داد: انتظار داریم سازمان ملی بهرهوری در سیاستگذاریها رویکرد تسهیلگرانه داشته باشد، چراکه با تکلیف نمیتوان به بهرهوری رسید.
حمیدیان افزود: توجه به بهرهوری در بنگاههای بزرگ باید مقدم بر توجه به بهرهوری در اقتصاد کلان باشد.