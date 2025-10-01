خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران مطرح کرد:

مصرف منابع زیاد بدون اثرگذاری آینده کشور را تهدید می کند

مصرف منابع زیاد بدون اثرگذاری آینده کشور را تهدید می کند
کد خبر : 1694317
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ، بهره‌وری را یکی از چالش‌های اصلی کشور عنوان کرد و گفت: منابع زیادی در کشور مصرف می‌شوند اما اثر بخشی لازم را ندارند و این وضعیت آینده کشور را تهدید می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمد صالح اولیاء  امروز ٩ مهرماه در نشست تخصصی  توسعه بهره وری در اقتصاد استان فارس که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، افزود: مشکل بهره‌وری صرفاً با نقش دولت قابل حل نیست، اگرچه دولت نقش تعیین‌کننده دارد. بهره‌وری دولت خود نیاز به اصلاح جدی دارد و وقتی بهره‌وری دولت پایین باشد، اثر مستقیم بر بهره‌وری بخش خصوصی خواهد داشت.

وی ادامه داد:  با این حال نقش و اثرگذاری بخش خصوصی نباید نادیده گرفته شود و همه نهادها، چه دولتی و چه خصوصی، باید دست به دست هم دهند تا ارتقای بهره‌وری کشور محقق شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران هدف از برگزاری این جلسه را شنیدن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی استان فارس و بررسی نقش سازمان ملی بهره‌وری به عنوان نهاد حاکمیتی در کاهش مشکلات و اصلاح مسیرهای لازم عنوان کرد و ادامه داد:  برنامه دولت در حوزه بهره‌وری در قالب نظام ملی بهره‌وری تصویب شده و برنامه ارتقای بهره‌وری نیز تدوین شده است.

وی اظهارداشت: تفاوت برنامه فعلی با برنامه‌های پیشین، پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی است و سازمان ملی بهره‌وری به عنوان خدمتگزار مردم و بخش خصوصی وظیفه تسهیل‌گری و ارتقای عوامل مؤثر در بهره‌وری را برعهده دارد.

اولیاء گفت: هدف برنامه ارتقای بهره‌وری، رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد بهره‌وری ۳۵ درصدی است که با همکاری همه بازیگران اقتصادی قابل تحقق خواهد بود و سازمان ملی بهره‌وری تلاش می‌کند با اصلاح قوانین، مقررات و سیاست‌ها، مسیرهای لازم برای بهبود بهره‌وری کشور را هموار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی