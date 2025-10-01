به گزارش ایلنا از البرز، سومین نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی البرز با حضور دبیرکل، اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها برگزار شد. در این نشست، موضوعات مهمی همچون تدوین بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی و صنعتی، تقویت حوزه پژوهش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و بررسی چالش‌های اقتصادی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بومی‌سازی کمیسیون‌ها و تأکید بر تشکیل شورای پژوهش

در ابتدای این نشست، احمد غلامی دبیرکل اتاق بازرگانی البرز عنوان کرد: از وظایف مهم کمیسیون‌ها پایش مستمر محیط کسب‌وکار، ارتقای توانمندی فعالان بخش خصوصی، ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و پیشنهاد اصلاح مقررات است.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز همچنین به پیگیری موضوع تهیه بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری و پردازش این داده‌ها کار پیچیده‌ای است، اما برای تصمیم‌گیری‌های آینده حیاتی خواهد بود.

وی در ادامه به اهمیت پژوهش در اتاق بازرگانی البرز پرداخت و افزود: برای سال ۱۴۰۴ تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر آن‌که حوزه پژوهش اتاق بازرگانی البرز تقویت شود، در همین راستا شورای پژوهش‌های کاربردی اتاق البرز تشکیل خواهد شد. این شورا بستری برای همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی فراهم می‌کند تا پژوهش‌های اولویت‌دار استان اجرا شود.

ضرورت آموزش مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی برای تحول دیجیتال

حسین بیگ‌محمدزاده، نائب‌ رئیس اتاق بازرگانی البرز و رئیس کمیسیون صنایع غذایی این اتاق نیز به اهمیت سند توسعه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: این سند باید با استفاده از ظرفیت کمیسیون‌ها و فعالان دانش‌بنیان تدوین شود. هم‌زمان لازم است ملاحظات امنیتی و علمی نیز در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی می‌تواند تحولی بزرگ در بهره‌وری صنایع ایجاد کند، پیشنهاد داد دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت ویژه مدیران‌ عامل شرکت‌ها برگزار شود.

وی گفت: مدیران نقش کلیدی در ترویج فناوری‌های نو دارند و آشنایی آنان با کاربردهای هوش مصنوعی می‌تواند تمام ساختار سازمان را دگرگون کند.

ضرورت افزایش سطح همکاری‌ها در استان در مسیر تدوین سند توسعه اقتصادی البرز

در ادامه سید محمدباقر رضوی‌ تقوی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز گفت: تهیه داده‌های دقیق از واحدهای تولیدی البرز کاری دشوار اما ضروری است، زیرا بدون آن نقشه راه آینده اقتصادی استان مشخص نمی‌شود. ما باید بدانیم استان در حوزه انرژی، آب و زمین چه ظرفیت‌هایی دارد تا بتوانیم مسیر درست سرمایه‌گذاری را ترسیم کنیم.

وی با اشاره به سند توسعه اقتصادی استان البرز افزود: در این خصوص طی دو ماهه اخیر بیش از ۱۲ جلسه با حضور همه دستگاه‌ها مرتبط برگزار کرده‌ایم و جمع‌آوری اطلاعات از طریق مجاری رسمی در حال انجام است، این اقدام می‌تواند چالش‌های موجود را شناسایی کرده و به تصمیم‌گیری‌های کلان استان جهت دهد.

رضوی‌ تقوی در بخش دیگری بر لزوم تقویت پژوهش‌ها تأکید کرد و گفت: پیشنهاد ما تشکیل شورای پژوهش‌های کاربردی اتاق است که پایه آن بر اندیشکده حکمرانی و توسعه اقتصادی با محوریت آینده‌پژوهی قرار دارد. این شورا با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهش‌های اولویت‌دار هر کمیسیون را پیگیری و نتایج آن را در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد داد.

لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش اختیارات بخش خصوصی

سیداحمد میرجلیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز نیز با انتقاد از کم‌توجهی دولت به بخش خصوصی گفت: در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه تولید و صنعت، حمایتی از تولیدکنندگان نشده و فشارهای ناشی از مالیات و بیمه بیش از همه بر دوش صنعتگران است.

وی افزود: مشکلات واردات و صادرات و تأمین ارز همچنان پابرجاست و این نشان می‌دهد دولت باید تصدی‌گری خود را در بسیاری از حوزه‌ها کاهش دهد.

میرجلیلی تأکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند با اختیار عمل بیشتر، بار اصلی توسعه اقتصادی را به دوش بکشد.

شفافیت آماری برای توسعه صنعت گردشگری البرز

جعفر سلیمانی رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز در این نشست بیان کرد: بدون آمار و اطلاعات شفاف نمی‌توان مسیر توسعه را مشخص کرد، سرمایه‌گذاری بدون شناخت دقیق ظرفیت‌ها، موجب موازی‌کاری و هدررفت منابع می‌شود.

وی افزود: بخش گردشگری و هنر ظرفیت‌های بالایی برای رشد اقتصادی استان دارد، اما این امر نیازمند بانک اطلاعاتی دقیق و همکاری میان کمیسیون‌هاست..

رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز همچنین بر نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در تهیه و به‌ روزرسانی این داده‌ها تأکید کرد.

راهکارهای مقابله با مکانیزم ماشه

امیرحسین قیطانی رئیس کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز در این نشست با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی گفت: فعال شدن مکانیزم ماشه اثرات مستقیمی بر درآمد دولت و بخش خصوصی خواهد داشت. لازم است برای مقابله با این چالش‌ها به سمت تهاتر و روش‌های نوین تجاری حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: اتاق بازرگانی باید با ایجاد معاونت پژوهش و کارگروه‌های رصد شاخص‌های اقتصادی، برنامه‌ای پایدار برای این شرایط تدوین کند. دولت نیز باید ستاد هماهنگی اقتصادی ویژه‌ای تشکیل دهد تا از ظرفیت استان‌ها بهتر استفاده شود.

ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی و آموزش هوش مصنوعی

در بخش دیگری از این نشست، علی میثاقی نایب‌ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق بازرگانی البرز با اشاره به جمع‌آوری داده‌های اولیه بیش از دو هزار واحد صنعتی تصریح کرد: این داده‌ها دسته‌بندی و در یک اپلیکیشن طراحی شده‌اند تا امکان جست‌وجو و به‌ روزرسانی مستمر فراهم شود. بدون اطلاعات دقیق نمی‌توان آینده اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

وی افزود: یکی از راهکارها این است که شرکت‌ها، موظف به تکمیل و اصلاح اطلاعاتشان شوند و مشوق‌هایی برای این کار در نظر گرفته شود.

میثاقی همچنین گفت: برای حرکت به سمت هوشمندسازی، باید آموزش‌های پایه تا پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی برگزار شود تا فعالان اقتصادی تدریجاً با کاربردهای آن آشنا شوند.

