سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس‌راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی استان مازندران پرحجم اما روان است و خودروها بدون توقف در حال حرکت هستند.

وی با اشاره به شرایط جوی افزود: در برخی محورهای کوهستانی استان شاهد بارندگی خفیف هستیم که ممکن است در ساعات آینده شدت بیشتری پیدا کند. رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه از بروز حوادث جلوگیری کنند.

عبادی همچنین درباره احتمال اجرای طرح یک‌طرفه در محورهای پرتردد گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها و ترافیک در مسیرهای منتهی به استان، اجرای طرح یک‌طرفه در محورهایی مانند کندوان و هراز در دستور بررسی قرار دارد و تا عصر امروز درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

رئیس پلیس‌راه مازندران در پایان توصیه کرد: هم‌وطنان پیش از سفر به استان، از طریق سامانه ۱۴۱ یا رسانه‌های رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت امکان، زمان سفر خود را مدیریت کنند تا با ترافیک کمتری مواجه شوند.

