رئیس پلیس‌راه مازندران:

ترافیک پرحجم در ورودی‌های مازندران؛ تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح یک‌طرفه تا عصر

ترافیک پرحجم در ورودی‌های مازندران؛ تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح یک‌طرفه تا عصر
رئیس پلیس‌راه مازندران از ترافیک پرحجم اما روان در محورهای ورودی استان خبر داد و با اشاره به بارندگی خفیف در برخی مسیرها، اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح یک‌طرفه در محورهای پرتردد تا عصر امروز انجام خواهد شد.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس‌راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی استان مازندران پرحجم اما روان است و خودروها بدون توقف در حال حرکت هستند.

وی با اشاره به شرایط جوی افزود: در برخی محورهای کوهستانی استان شاهد بارندگی خفیف هستیم که ممکن است در ساعات آینده شدت بیشتری پیدا کند. رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی و سرعت مطمئنه از بروز حوادث جلوگیری کنند.

عبادی همچنین درباره احتمال اجرای طرح یک‌طرفه در محورهای پرتردد گفت: با توجه به افزایش حجم سفرها و ترافیک در مسیرهای منتهی به استان، اجرای طرح یک‌طرفه در محورهایی مانند کندوان و هراز در دستور بررسی قرار دارد و تا عصر امروز درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی افزود: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

رئیس پلیس‌راه مازندران در پایان توصیه کرد: هم‌وطنان پیش از سفر به استان، از طریق سامانه ۱۴۱ یا رسانه‌های رسمی از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت امکان، زمان سفر خود را مدیریت کنند تا با ترافیک کمتری مواجه شوند.

