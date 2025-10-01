قیمت طلا، سکه و ارز در بازار چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان و هر دلار ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۴ هزار و ۲۸۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

