خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴
کد خبر : 1694289
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان در بازار در حال معامله باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان و هر دلار ۱۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۴ هزار و ۲۸۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی