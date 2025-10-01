معاون استانداری لرستان خبر داد :
افتتاح نخستین اقامتگاه سنتی استان در خانه تاریخی کشفی خرمآباد
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: نخستین اقامتگاه سنتی لرستان در خانه تاریخی کشفی خرمآباد افتتاح شد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز چهارشنبه در آیین افتتاح یک اقامتگاه سنتی در خرمآباد اظهار داشت کرد: افتتاح این اقامتگاه سنتی اتفاق بسیار مبارکی است و باتوجهبه ثبت جهانی شهر خرمآباد، معرفی این ظرفیتهای گردشگری بیشازپیش ضروری است.
وی افزود: تبدیل خانههای تاریخی به اقامتگاههای سنتی یکی از روشهای نوآورانه و پایدار برای حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری است. باید کارهایی از این دست انجام شود، چراکه گردشگر تشنه اینگونه فضاهای نوستالژی و خاطرهانگیز است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم احصای نظام مسائل گردشگری استان تاکید کرد و گفت: باید به گونهای عمل شود که سرمایهگذار بخش خصوصی انگیزه لازم را برای سرمایهگذاری پیدا کند، اگر بخش خصوصی پای کار بیایید، موتور محرکهای برای معرفی بیشتر ظرفیتهای استان خواهد بود.
مجیدی و با بیان اینکه اولین اقامتگاه سنتی لرستان امروز افتتاح شد و با توجه به ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ، ایجاد چنین اقامتگاههایی ضرورت شهرستان و استان است، بیان کرد: زنده نگه داشتن خانههای قدیمی باعث تقویت فرهنگ بومی و پیوند نسلها با گذشته میشود.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه کارهای ارزشمندی در سایر شهرستانهای استان نیز در دست اجراست، خاطرنشان کرد: انشا الله در ماههای آتی شاهد بهرهبرداری از این پروژهها نیز خواهیم بود.