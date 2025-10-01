دستگیری عامل تیراندازی توسط پلیس شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم به سمت شخصی در خیابان لاوان همراه با رعب و وحشت برای دیگر شهروندان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ١٢ فخراباد قرار گرفت.
وی افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: در بازرسی از منزل متهم یک قبضه سلاح کلت کمری نیز کشف و به همراه فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.