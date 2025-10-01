در تماس با ایلنا عنوان شد؛
تاخیر در افتتاح واحدهای مسکن مهر هفتتپه؛ متقاضیان خواستار ورود فرماندار شدند
جمعی از متقاضیان پروژه مسکن مهر هفتتپه شهرستان شوش با انتقاد از تاخیر در افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی خود، خواستار ورود و پیگیری جدی فرماندار برای تسریع در روند تحویل این واحدها شدند.
این متقاضیان که تمامی اقساط خود را پرداخت و بدهیشان را به صفر رساندهاند، به خبرنگار ایلنا در خوزستان گفتند: طبق وعدههای مسئولان مقرر بود افتتاح و تحویل واحدها در تاریخ ۱۰ شهریورماه سالجاری و همزمان با هفته دولت انجام شود، اما با گذشت حدود یک ماه از آن موعد، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
یکی از متقاضیان گفت: ما براساس وعده اعلامشده برای شهریورماه برنامهریزی کرده بودیم و اکنون با مشکلات جدی مواجه شدهایم و بسیاری از ما اثاثیه خود را در خانه دیگران گذاشته ایم و در شرایط بلاتکلیفی به سر میبریم.
وی افزود: برخی از متقاضیان حتی برای پرداخت وجه نهایی و دریافت کلید، ناچار به فروش خودروی شخصی خود شدهاند، اما با وجود این اقدامات، هنوز زمان مشخصی برای تحویل واحدها اعلام نشده است.
با توجه به بازدید فرماندار شوش از این پروژه و شنیدن خواستههای متقاضیان و دادن قول پیگیری، آنان مجدداً از فرماندار خواستند با ورود جدی به موضوع، روند تحویل واحدها را تسریع کرده و به مشکلات چند ساله آنان پایان دهد.