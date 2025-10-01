خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا عنوان شد؛

تاخیر در افتتاح واحدهای مسکن مهر هفت‌تپه؛ متقاضیان خواستار ورود فرماندار شدند

تاخیر در افتتاح واحدهای مسکن مهر هفت‌تپه؛ متقاضیان خواستار ورود فرماندار شدند
کد خبر : 1694229
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از متقاضیان پروژه مسکن مهر هفت‌تپه شهرستان شوش با انتقاد از تاخیر در افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی خود، خواستار ورود و پیگیری جدی فرماندار برای تسریع در روند تحویل این واحدها شدند.

این متقاضیان که تمامی اقساط خود را پرداخت و بدهی‌شان را به صفر رسانده‌اند، به خبرنگار ایلنا در خوزستان گفتند: طبق وعده‌های مسئولان مقرر بود افتتاح و تحویل واحدها در تاریخ ۱۰ شهریورماه سالجاری و همزمان با هفته دولت انجام شود، اما با گذشت حدود یک ماه از آن موعد، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

یکی از متقاضیان گفت: ما براساس وعده اعلام‌شده برای شهریورماه برنامه‌ریزی کرده بودیم و اکنون با مشکلات جدی مواجه شده‌ایم و بسیاری از ما اثاثیه خود را در خانه دیگران گذاشته ایم  و در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌بریم.

وی افزود: برخی از متقاضیان حتی برای پرداخت وجه نهایی و دریافت کلید، ناچار به فروش خودروی شخصی خود شده‌اند، اما با وجود این اقدامات، هنوز زمان مشخصی برای تحویل واحدها اعلام نشده است.

با توجه به بازدید فرماندار شوش از این پروژه و شنیدن خواسته‌های متقاضیان و دادن قول پیگیری، آنان مجدداً از فرماندار خواستند با ورود جدی به موضوع، روند تحویل واحدها را تسریع کرده و به مشکلات چند ساله آنان پایان دهد.

انتهای پیام/
خبرنگار : محمد آل کثیر
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی