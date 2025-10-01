مدیرکل محیطزیست استان مرکزی خبر داد:
برقراری اطلاعات ایستگاه سنجش آلودگی هوای پارک جنت اراک
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی به اتصال ایستگاه سنجش آلودگی هوای پارک جنت اراک به شبکه پایش کیفیت هوای این استان اشاره کرده و گفت: با رفع مشکلات فنی و برقی، دادههای این ایستگاه از روز گذشته سهشنبه 8 مهر ماه سال جاری در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، امیر انصاری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: ایستگاه سنجش آلودگی هوا واقع در پارک جنت با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال از سوی شهرداری اراک خریداری و نصب شده است. این ایستگاه توانایی سنجش تمامی آلایندههای اصلی هوا را دارد.
وی به مشکلاتی که ایستگاه سنجش آلودگی هوای پارک جنت اراک از لحاظ فنی داشت اشاره کرده و ادامه داد: این ایستگاه پیش از این در تیر ماه سال جاری با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور به بهرهبرداری رسید. اما به دلیل مشکلات فنی و الکتریکی، اطلاعات آن به شبکه پایش ملی منتقل نمیشد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده و همکاری کارشناسان شهرداری و محیطزیست، مشکلات موجود ایستگاه مذکور برطرف شد و هماکنون دادههای این ایستگاه به طور مستقیم در سامانه پایش کیفیت هوا ثبت و برای عموم مردم قابل مشاهده است.
انصاری به اهمیت توسعه زیرساختهای پایش هوا در اراک اشاره داشته و تصریح کرد: اراک یکی از کلانشهرهای صنعتی کشور است که با مشکل آلودگی هوا مواجه است، توسعه شبکه پایش هوا در این شهر نقش کلیدی در مدیریت و کاهش پیامدهای آلودگی بر سلامت شهروندان خواهد داشت.
وی بیان داشت: شهرداری اراک متعهد شده است که 4 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا را با استفاده از منابع مالی حاصل از عوارض آلایندگی شهر اراک خریداری و به شبکه پایش استان مرکزی اضافه کند. با بهرهبرداری از این ایستگاهها، پوشش پایش کیفی هوا در سطح این شهر به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.