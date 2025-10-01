برقراری اطلاعات ایستگاه سنجش آلودگی هوای پارک جنت اراک

به گزارش ایلنا، امیر انصاری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: ایستگاه سنجش آلودگی هوا واقع در پارک جنت با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال از سوی شهرداری اراک خریداری و نصب شده است. این ایستگاه توانایی سنجش تمامی آلاینده‌های اصلی هوا را دارد.

وی به مشکلاتی که ایستگاه سنجش آلودگی هوای پارک جنت اراک از لحاظ فنی داشت اشاره کرده و ادامه داد: این ایستگاه پیش از این در تیر ماه سال جاری با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور به بهره‌برداری رسید. اما به دلیل مشکلات فنی و الکتریکی، اطلاعات آن به شبکه پایش ملی منتقل نمی‌شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری کارشناسان شهرداری و محیط‌زیست، مشکلات موجود ایستگاه مذکور برطرف شد و هم‌اکنون داده‌های این ایستگاه به طور مستقیم در سامانه پایش کیفیت هوا ثبت و برای عموم مردم قابل مشاهده است.

انصاری به اهمیت توسعه زیرساخت‌های پایش هوا در اراک اشاره داشته و تصریح کرد: اراک یکی از کلان‌شهرهای صنعتی کشور است که با مشکل آلودگی هوا مواجه است، توسعه شبکه پایش هوا در این شهر نقش کلیدی در مدیریت و کاهش پیامدهای آلودگی بر سلامت شهروندان خواهد داشت.

وی بیان داشت: شهرداری اراک متعهد شده است که 4 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا را با استفاده از منابع مالی حاصل از عوارض آلایندگی شهر اراک خریداری و به شبکه پایش استان مرکزی اضافه کند. با بهره‌برداری از این ایستگاه‌ها، پوشش پایش کیفی هوا در سطح این شهر به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

