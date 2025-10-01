به گزارش ایلنا از البرز، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به آغاز ماه آگاهی‌رسانی سرطان پستان (۹ مهر تا ۹ آبان)، گفت: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان جهان و همچنین شایع‌ترین سرطان در کل جمعیت استان البرز است. طبق آخرین گزارش دبیرخانه ملی ثبت سرطان، میزان بروز این بیماری در استان ۶۳ مورد از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش شده است.

وی افزود: مهر تا آبان فرصتی مغتنم برای جلب توجه عمومی به این بیماری و تقویت فرهنگ خودمراقبتی، غربالگری و درمان زودهنگام در میان بانوان است. بانوان می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین پایگاه یا مرکز بهداشتی محل سکونت، تحت مراقبت و غربالگری رایگان پزشکان و ماماها قرار گیرند.

به گفته صیادی، طی ۲۰ ماه گذشته غربالگری سرطان پستان برای ۲۴۵ هزار خانم در گروه سنی ۳۰ تا ۶۹ سال در مراکز بهداشتی استان انجام شده که از این تعداد، نزدیک به ۱۵ هزار نفر مشکوک شناسایی و برای تشخیص‌های تخصصی بیشتر به سطوح بالاتر ارجاع داده شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان از همه شهروندان، نهادها و سازمان‌ها به‌ویژه بانوان خواست با مشارکت در این پویش، گامی مؤثر در مسیر سلامت خود و خانواده بردارند و تأکید کرد: تشخیص زودهنگام و به‌موقع، کلید طلایی درمان موفق سرطان پستان است.

