مدیرکل صمت استان استان خبر داد؛
شناسایی ۱۸ نوع ماده معدنی در لرستان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: تاکنون ۱۸ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده که عمده آنها مواد معدنی غیرفلزی با اولویت سنگهای تزئینی، کربنات کلسیم، سیلیس، فلدسپات و گچ هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن جعفری روز چهارشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با موضوع بررسی چالشهای حوزه معادن اظهار داشت: از مجموع ۱۹۵ معدن دارای پروانه بهرهبرداری معتبر در استان ۱۳۴ واحد فعال و ۶۱ معدن دیگر غیرفعال است.
وی ادامه داد: برای سال گذشته هدفگذاری وصول درآمدهای دولتی معادن در استان ۷۶ میلیارد تومان بود که ۱۰۱ میلیارد تومان وصول شد و در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز تاکنون نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان محقق شده است.
مدیرکل صمت لرستان ادامه داد: همچنین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تعریف پهنههای مطالعاتی به نقاط امیدبخشی در شهرستانهای الیگودرز، ازنا و بروجرد در راستای شناسایی مواد معدنی فلزی دست یافت.
جعفری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صدور مجوزهای معدنی گفت: سال گذشته ۱۶ فقره پروانه اکتشاف و امسال نیز چهار فقره گواهی کشف و سه فقره پروانه بهرهبرداری جدید صادر شده است.
وی اضافه کرد: در زمینه تمدید پروانههای معادن فعال نیز سال گذشته ۱۶ مورد و در ۶ ماهه اول امسال هشت مورد تمدید صورت گرفته همچنین در راستای احیای معادن راکد سال گذشته چهار معدن و در نیمه نخست امسال ۲ معدن به چرخه فعالیت بازگشتند.
جعفری با اشاره به ماده ۱۹ قانون معادن گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری اقدام به فعالیت معدنی کند متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود که از نیروی انتظامی و مراجع قضایی انتظار میرود حسب درخواست وزارت صمت از اینگونه فعالیتها جلوگیری کرده و متهمان را جهت صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.
وی تاکید کرد: اداره کل صمت تنها مرجع قانونی و ذیصلاح برای صدور مجوزها و تشخیص فعالیتهای مجاز و غیرمجاز در حوزه معدن استان است و انتظار میرود با همکاری دستگاه قضا با پروندههای تخلفات این حوزه بهصورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا از توقف ماشینآلات و جلوگیری از ادامه فعالیتهای غیرقانونی اطمینان حاصل کنیم.
مدیرکل صمت لرستان از اجرای طرحهای فناورانه برای نظارت بر معادن خبر داد و گفت: با بودجهای معادل ۱۵ میلیارد تومان نصب دوربین در ۲۰ معدن بزرگ استان بهصورت کامل انجام شده و در حال انتقال تصاویر برای بهرهبرداری آزمایشی هستیم.
جعفری افزود: همچنین برای اولین بار در کشور در حال طراحی و ساخت سامانه برخط پایش ماشینآلات معدن با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هستیم که این طرح نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و به ساماندهی سوخت و نظارت هوشمند بر فعالیتها کمک شایانی خواهد کرد.
وی همچنین به تشریح چالشها و ظرفیتهای این حوزه پرداخت و اضافه کرد: عدم صلاحیت فنی و مالی برخی از بهرهبرداران قدیمی، استهلاک بالای ماشینآلات و خامفروشی از جمله نقاط ضعف این حوزه است.
وی ادامه داد: در مقابل وجود مواد معدنی ممتاز با ارزش صادراتی بالا نظیر کربنات کلسیم یک فرصت بینظیر است که در این راستا طی سه سال گذشته ۲۸ کارخانه پودر میکرونیزه در الیگودرز شکل گرفته و ۲۵ واحد دیگر نیز در دست ساخت است.
جعفری عنوان کرد: وجود ۶۵۰ واحد صنعتی لرستان مرتبط با مواد معدنی در زنجیره فرآوری و ایجاد ارزش افزوده فعالیت میکنند.